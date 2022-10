No hablo de dinero, solo pido que se aclare el tema: demandante de ‘La Bicicleta’

El compositor cubano Livám Rafael Castellanos habló en Mañanas BLU sobre la demanda interpuesta por el presunto plagio de parte de Carlos Vives y Shakira por la canción ‘La Bicicleta’.

Castellanos explicó que la decisión se tomó y se procedió con el tema luego de que la Sociedad General de Autores hizo un estudio y analizó la petición de revisar la frase por la cual “consideramos que existe el plagio y es ahí donde se decide retener lo correspondiente a los derechos de autor de la canción hasta que se resuelva el caso”.

Afirmó que fue un perito experto quien hizo la revisión pues “yo solamente dije lo que creía, y ellos llegaron a esa conclusión”.

Aseguró que la palabra y la frase son libres de uso y las puede usar cualquier persona, “lo que estamos reclamando es el ritmo de la canción y es una cosa rarísima lo que está pasando”.

El compositor reveló que la canción, a través de Emmy, le fue enviada a Carlos Vives como en el 2011 o 2012, “pero nunca la tomó y ahora años después sale esto”.

Agregó que en alguna oportunidad interpretó el coro en cuestión junto a un amigo cercano de Carlos Vives, “y de pronto ahí también fue donde él la escuchó”.

Dijo que aún no ha ganado nada, pero si llegara a tener la razón, “esperaría que me den una participación como corresponde, si no, pues pediremos disculpas públicamente”.

El Juzgado mercantil número 12 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra Carlos Vives y Shakira por presunto plagio de su tema "La bicicleta", planteada por el cubano Liván Rafael Castellano Valdés, que asegura que copia fragmentos de su tema "Yo te quiero tanto", de 1997.

El cantante cubano argumenta en su demanda, que anunció a finales del año pasado aunque ha sido ahora cuando un juzgado madrileño la ha admitido a trámite, que le envió a Vives, a través de Sony ATV, "u na muestra" de su tema para que la cantara, pero el colombiano decidió reproducir "un fragmento" de la misma sin su autorización.

En el estribillo de su tema, Shakira y Carlos Vives cantan: "que te sueño y te quiero tanto", y en el de Liván: "yo te quiero, yo te quiero tanto".

La denuncia ha sido interpuesta por la editora y representante del cubano, MDRB (Maryla Dianik Romeu) Music, contra Sony Music Latin, Sony Music Entertainment, Sony ATV Publishing holdings Spain, EMI Music Publishing Spain, Shakira, Carlos Vives y Andrés Eduardo Castro.

Fuentes de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) informaron a Efe de que, ante la demanda, han decidido suspender el abono de las cantidades que corresponden por derechos de autor.

A partir de ahora, demandados y demandantes dispondrán de 20 días para aportar los documentos y pruebas que estimen oportunos en defensa de sus respectivas actuaciones.