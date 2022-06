No me gustan las niñas: Yina Calderón sobre video en que el se besa con una mujer en una gasolinera

Luego de que se conociera un video en el que la empresaria y generadora de contenido Yina Calderón apareciera en una gasolinera besándose con otra mujer, la también influenciadora salió a desmentir que tenga algún gusto especial por las mujeres diferente a una admiración y amistad.

"Siempre me ha caracterizado por ser muy sincera con ustedes. Les voy a aclarar quien es ella, es amiga mía, es cantante, una gran persona, relajada como yo, no es nada mío diferente a que sea mi amiga. No me gustan las niñas, solo siento admiración por ellas", dijo Yina.

Además, reveló la razón por la que le dio el beso a su amiga.

"le di el beso porque estábamos ahí en la recocha y todos empezaron a gritar, beso, beso. Yo no tengo problema en darle besos a las mujeres y por eso no es que me gustan, si me gustaran se los diría", enfatizó.