“No me puedes juzgar si no me conoces”: Yina Calderón a Daniella Álvarez

Yina Calderón había anunciado que realizaría una transmisión en vivo con la exreina de belleza Daniella Álvare z, un encuentro que tenía expectantes a sus seguidores.

Sin embargo, este miércoles, Yina anunció a través de las historias de su cuenta de Instagram que la mánager de Daniela Álvarez canceló la entrevista que la influencer le iba a realizar.

Les tengo una mala noticia, hoy tenía una entrevista con Daniella Álvarez a las 6:00 de la tarde por la KW, ella había aceptado, obviamente, tenía otras entrevistas con la página hoy, pero la mía fue la que canceló Relató Yina

Asimismo insistió que llamaron a cancelar la entrevista que ya estaba programada. "Tal vez la canceló porque era yo quien la iba a entrevistar".

Finalmente, Yina afirmó que, tal vez, ella se está dejando llevar por lo que dice y piensa la gente sobre ella, además, aprovechó para enviarle un mensaje:

"También te digo una cosa Daniella, no me puedes juzgar si no me conoces, estarías actuando mal", dijo Yina.