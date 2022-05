“Now and Then”: misterio y suspenso, protagonistas en la primera serie española de Apple TV+

“Now and Then” es la primera serie española de Apple TV+ que ya se estrenó en la plataforma streaming. Creada por Ramón Campos, Gema R. Neira y Teresa Fernández-Valdés, su trama se centró en el misterio y el suspenso.

Este thriller bilingüe de ocho episodios manejó la historia de un grupo de amigos de la universidad amenazados por un secreto de hace 20 años.

Publicidad

“Now and Then” contó con un elenco conformado por Rosie Perez, Marina de Tavira, Maribel Verdú, Soledad Villamil y por Colombia hacen presencia Manolo Cardona y Juana Acosta, un reparto internacional increíble.

Luis Carlos Rueda habló con ellos para En BLU Jeans, precisamente el actor colombiano fue quien contó por qué este tipo de serie de misterio gustan tanto.

“En este momento hay muchos thrillers en el mercado, mucho suspenso, el típico thriller de Who done it?, ¿quién lo hizo? Cuando piensas que hay un sospechoso, se le da la vuelta y se va hacia otro y algo muy interesante de este género específicamente es que los personajes tienen diferentes capas. Creo que ahí puedes misteriosamente ir metiéndoles capas a los personajes, precisamente por el misterio mismo que tiene al entorno opuesto. Eso me gusta mucho, no son personajes ni blancos ni negros, son grises”, indicó Cardona.

En el espectacular reparto se destacó la gran actriz española Maribel Verdú, conocida por la película “Y tu mamá también”, la ganadora de dos Premios Goya y quien trabajó con los más grandes directores de su país, también habló en exclusiva para En Blu Jeans.

Publicidad

“Sé lo que hicieron el verano pasado si, pero más actual, mejor hecha, con unos medios y una trama espectacular. La verdad que es un orgullo estar en esta serie; yo disfruto mucho trabajando, creo que esto está en el top de todos los disfrutes de mi vida… Haber hecho esta serie para mí, ha sido ser feliz las 24 horas del día, es como ¡Por favor hagamos una segunda parte, por favor, quiero seguir compartiendo mi vida y la escena con mis compañeros!, y creo que si he sido más feliz que en anteriores ocasiones”, resaltó la actriz.

Los tres primeros episodios de “Now and Then” se estrenaron a nivel mundial este viernes 20 de mayo, los cinco restantes estarán disponibles cada viernes hasta el 24 de junio en la plataforma streaming.