Blu Radio  / Mundo  / El fallecido en choque frontal de trenes en vía a Machu Picchu era uno de los maquinistas

El fallecido en choque frontal de trenes en vía a Machu Picchu era uno de los maquinistas

La Fiscalía señaló en la red social X que "realiza diligencias urgentes" tras el choque registrado en el sector Pampacahua, a la altura del kilómetro 94 de la vía férrea entre los pueblos de Ollantaytambo y Machu Picchu, en la región sureña del Cusco.

