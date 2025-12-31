En vivo
Este sería el paradero de la mujer del "vestido azul" del caso Jaime Moreno: Fiscalía lo confirmó

Interpol emitió una circular roja para ubicarla y facilitar la captura de Kleidymar Fernández, presunta incitadora del ataque contra Jaime Esteban Moreno.

Familia de Jaime Moreno pide vincular y capturar a mujer de azul identificada en videos
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

