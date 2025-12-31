Piden apoyo ciudadano para encontrar a adulto mayor desaparecido en el sur de Bogotá

Han pasado cinco días sin noticias de Pablo Emilio Hernández, un hombre de 84 años, con principios de alzheimer, cuyo paradero sigue siendo un misterio desde el pasado 26 de diciembre. Su familia vive horas de angustia y pide ayuda urgente a la ciudadanía.

El adulto mayor fue visto por última vez entre la 1:00 y la 1:30 de la tarde, cuando salió de un comedor comunitario del barrio Barranquillita, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Cámaras de seguridad registraron el momento en el que se alejó del lugar, sin que hasta ahora se conozca su destino.

Pablo Emilio Hernández Foto: Suministrada

Pablo Emilio salió del comedor comunitario y desde ese momento no se sabe nada de él, relató su hija Larissa Hernández. Ese día vestía blazer color café, camisa azul clara, pantalón de lino café, botines (zapatos) del mismo color y una gorra negra con franja blanca.

La familia logró hablar con él por última vez el 27 de diciembre, hacia las 12:30 del mediodía. En ese momento, les dijo que veía árboles, montañas y casas lejanas. Minutos después el teléfono se apagó, contó Larissa.



Desde entonces, el silencio ha sido total. La familia asegura que no ha recibido apoyo efectivo de las autoridades, pese a haber reportado el caso.

Pablo Emilio Hernández Foto: Suministrada

“No hemos recibido ninguna ayuda de las autoridades competentes. Hemos puesto a conocimiento de ellos, pero desafortunadamente nos sentimos solos, sin ningún apoyo”, afirmó.

Y agregó que “nos decían que cuando pasaran 48 horas nos podían ayudar y después 72 horas y ya han pasado más de 72 horas y no hemos obtenido ninguna ayuda”.

Ante la falta de respuestas, los familiares han realizado búsquedas por su cuenta, recorriendo el cerro tutelar de Usme, calles y barrios cercanos al comedor comunitario, además de pegar carteles con su fotografía.

A la angustia se suma una situación aún más dolorosa: han recibido múltiples llamadas extorsivas.

Hacen un llamado urgente: si alguien ve a Pablo Emilio Hernández: “Solicitamos ayuda. Si alguien tiene información veraz y legítima sobre el paradero de mi padre, por favor comuníquese con el cuadrante o llévenlo al CAI cercano, a un hospital”, insistió la familia.



Contactos habilitados:

Larissa Hernández: 304 522 7219

Michelle Hernández: 321 972 0373

Wendy Bautista: 321 815 7447

Policía Nacional: 123 – GAULA: 165

#EnDesarrollo Familiares buscan a Pablo Emilio Hernández, de 84 años, desaparecido desde el pasado viernes cuando fue visto por última vez en la localidad de Usme, sur de Bogotá. pic.twitter.com/PTm00wsI0n — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 31, 2025