Nunca había escuchado nada de música clásica: Betty Garcés

Betty Garcés, soprano colombiana explicó en Mañanas Blu 10 am, cómo fue ese camino para llegar a ser una de las voces colombianas más reconocidas en el mundo.

Nació en Buenaventura y creció escuchando salsa, género preferido pos su padre quien tenía una vasta colección en formato LP.

Su viaje a Europa, asegura ella, le enseñó a defenderse sola, pues siempre contó con su familia y en esa nueva travesía no contaba más que con su profesor.

“Lo más duro ha sido alejarme del cariño y el amor de mi familia y estar en Europa totalmente sola, tenía a mi maestro Francisco Vergara que me ayudó a irme a Alemania, pero de resto estuve totalmente sola”, aseguró Garcés.

Esta mujer narra que fue bastante curioso la forma como llegó a ser soprano pues inicialmente aspiró a interpretar la guitarra, pero su talento era otro y hasta el momento estaba escondido.

“Yo en Buenaventura nunca había escuchado opera, muy poco de música clásica, pero cuando me fui a vivir a Cali mi hermana se dio cuenta que había inscripciones en el conservatorio, me inscribí para el examen de admisión en guitarra y una profesora que me dijo que sería bueno que me inscribiera a otro instrumento para tener más posibilidades de tener un cupo”, dijo la soprano.

“Me inscribí a canto para poderme acompañar con la guitarra, pero no pude y tuve que cantar a capella y cuando salieron resultados pasé en canto y no en guitarra, nunca había cantado opera”, agregó.

De ahí en adelante todo fue aprendizaje. “Cuando obtuve el cupo mi profesora comenzó a guiarme desde cero totalmente, formándome el oído, dándome muestras de diferentes cantantes, corrigiéndome la dicción, al principio era extraño para mí, después, uno se da cuenta que tiene un poquito de talento pues le va gustando a uno” señaló.