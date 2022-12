“Nunca me vi involucrada con un traqueto”: Amparo Grisales

Amparo Grisales aseguró que es falso que le gusten los hombres jóvenes, como algunos han asegurado.

“A mí no me gustan los jovencitos, me gustan maduritos. Me gustan que tengan experiencias, que sean exitosos, que tengan temas para debatir, creativos, que tengan sentido del humor”, dijo en BLU Radio.

Aclaró que los jóvenes le caen bien, pero insistió en la necesidad de los colombianos “se saquen de la cabeza que a las mujeres mayores les gusta los jóvenes”.

Aunque indicó que nunca se ha relacionado sentimentalmente con un traqueto, dijo que no descarta que actrices se

hayan involucrado sentimentalmente con la mafia en Colombia.

Escuche aquí la entrevista con Amparo Grisales, en Mañanas BLU:

