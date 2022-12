Pamela Anderson: de desnudarse en Playboy a luchar contra la pornografía

En entrevista para el programa estadounidense ‘This Morning’, Pamela Anderson, actriz de 49 años, se refirió a la manera en que se vive la sexualidad hoy en día con la influencia de la pornografía.

Ante eso, recordó su pasado y un video suyo que se viralizó, en el que se veía teniendo relaciones sexuales con exesposo Tommy Lee.

“Hablo con una cantidad de madres y sé que en muchos casos yo soy el problema. Probablemente debería descalificarme por la situación que provoqué cuando estaba en PlayBoy o cuando me robaron la cinta del video casero y se difundió por todo el mundo”, dijo.

Pamela contó también intimidades suyas: “Me han empujado, me han llamado de nombres extraños, me han abofeteado y hasta me han escupido la cara. Este es el sexo en estos tiempos”.

Así, la actriz quiso hacer un llamado a los jóvenes que en la actualidad se basan tanto en la pornografía para sus relaciones y dijo que debería haber más conexión e intimidad.

“Estamos hablando de una revolución sexual, tener intimidad. En una pareja que tiene una relación íntima, el sexo es mucho mejor. No estoy hablando de reducir las relaciones sexuales, sino de mejorarlas”, agregó.

Finalmente, la exconejita continió relacionando la pornografía con la manera en que se tiene sexo hoy. “Las niñas y los niños de hoy están afectados porque piensan mucho la forma en la que tienen que comportarse y actuar en una relación sexual”, concluyó.