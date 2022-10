Las redes sociales no se hicieron esperar al ver las grandes sorpresas que se vivieron ayer en la premiación. Desde las reacciones de los personajes –expresiones- hasta sus vestidos fueron tomados en broma por los cibernautas.



Uno de los momentos más destacados fue cuando la intérprete de la canción ‘The Rolling in the Deep’, Adele, rompió su Grammy en dos para darle la mitad a su amiga Beyoncé.



Vea aquí todos los creativos memes que surgieron tras la gala de los Grammy 2017:



Publicidad