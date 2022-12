Parece gringo: le dicen a Maluma por su nuevo corte de cabello

A Juan Luis Londoño Arias, conocido en el mundo artístico como ‘Maluma’, no le han faltado los piropos luego que publicara fotos con su nuevo corte de cabello.

Se trata de un nuevo look que, según afirman expertos, lo hace ver más joven y fresco ya que usó una tintura rubia.

Publicidad

Entérese de: ‘La Liendra’ se despachó con madrazos a quienes lo critican por no cargar un bebé

Las fotografías de este nuevo cambio fueron publicadas en su cuenta de Instagram donde el cantante paisa, de 26 años, ya suma cerca de 50 millones de seguidores.

Publicidad



En las fotografías se puede ver el nuevo estilo que está adoptando el cantante de música urbana, algunos afirman que este nuevo corte de cabello está relacionado con su nuevo álbum.

Vea aquí: ¿Un tercer bebé? Maleja Restrepo hizo particular anuncio en foto con Tatán Mejía

Publicidad

"La moda siempre ha sido para mi una manera de expresar mi pensamiento y mis sentimientos, he sido criticado una y otra vez, pero eso es lo menos que me importa. Soy feliz y esto no me lo quita nadie", dijo Maluma en su más reciente publicación.

Seguidores de ‘Maluma’ no se han ahorrado comentarios, muchos aseguran que “parece gringo”, mientras que otros dicen que ese es el mejor corte que se ha hecho hasta ahora.

Vea aquí el cambio de look del artista:

Publicidad

Publicidad