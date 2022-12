Participante de Miss Universo mostró sus estrías y las redes la aplauden

Unas imágenes en bikini durante sus vacaciones en Bali, le valieron cientos de elogios a Rozanna Purcell, de Irlanda, quien representó a su país en Miss Universo en 2010.

La razón: ella no se avergüenza de sus estrías y se las mostró a sus 240 mil seguidores en Instagram. La modelo confesó que toda la vida ha luchado por aceptarse tal y como es y, por esa razón, decidió hacer la publicación.

“La primera vez que noté mis estrías tenía probablemente 11 o 12 años y pensé, 'no recuerdo que mi gato me haya arañado'", dice el mensaje que acompaña la imagen.

"A medida que fui creciendo, en la escuela secundaria, me di cuenta de que no era algo que debía hacerme sentir bien ni mostrar; nadie en las revistas las tenía. Jamás vi a otro que las tuviera, no era algo normal ni considerado hermoso", dice.



