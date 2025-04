Pedro Pascal revela cómo preparó su personaje en 'The Last of Us 2': "No fue fácil"

El pasado domingo, 13 de abril, Max estrenó la segunda temporada de 'The Last of Us', que tuvo un recibimiento especial por parte de los fans que esperan ver cómo se desarrolla la historia de este popular videojuego en la pantalla chica tras lo visto en la primera parte en 2023.

El aclamado actor Pedro Pascal vuelve a interpretar a Joel Miller en este universo postapocalíptico, basado en el exitoso videojuego de PlayStation desarrollado por Sony. La primera temporada permitió a los fans sumergirse en una historia fiel al espíritu del juego, y si la narrativa sigue ese camino, esta nueva entrega promete estar cargada de emociones profundas.

'The Last Of Us' en Max // Fotos: Max

“Se siente muy especial estar de vuelta, y con una identidad expandida, si es que eso tiene sentido. Porque hay gente nueva y hay gente vieja. Creo que hay algo que realmente me entusiasma básicamente darles a todos otra temporada de un programa que a todos les encantó. En lo que todos han trabajado tan duro y en lo que han puesto tanto", dijo el famoso actor Pedro Pascal.

Pero no fue fácil volver a darle vida a 'Joel' y no porque algo estuviera mal en el rodaje, o tuviese problema de darle sentido a la historia, sino que le costó separar el mundo real de la ficción y por momentos esto influyó en su mentalidad.

"Creo que contar historias es catártico de muchas maneras, siempre lo ha sido. Es cómo los seres humanos han dado testimonio de vida, ya sean huellas de manos en las paredes dentro de una cueva o un programa de televisión que podrás transmitir en Max a partir del 13 de abril! Tanto de mi, mi desarrollo se basa en libros que he leído, películas que he visto y programas de televisión que he visto. observó. Creo que hay un placer saludable –y quizá enfermizo– en la catarsis de ver. No fue fácil la tarea", añadió.

También mencionó la evolución natural de la relación entre Joel y Tommy, su fuerte conexión con el instinto protector de su personaje, y cómo el éxito de la serie marcó un antes y un después en su carrera, dándole mayor visibilidad pero también un profundo sentido de propósito.