Entretenimiento  / Penélope Robin, la nueva voz pop que se forjó con un fuerte corazón colombiano

Penélope Robin, la nueva voz pop que se forjó con un fuerte corazón colombiano

Pese a ser de Miami, en Colombia encontró su inspiración para ser artista y después de años de trabajo ha encontrado un estilo único.

