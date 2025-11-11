Penélope Robin, la nueva voz pop que se forjó con un fuerte corazón colombiano

Penélope Robin, la joven artista que desde hace cuatro años adoptó a Colombia como su hogar, continúa consolidando una propuesta musical fresca, colorida y profundamente personal. Con apenas 18 años y una década de recorrido artístico, la cantautora lanza su nuevo sencillo “Dulce Maldición”, una mezcla de roller disco, pop y un aura oscura y seductora que marca una nueva etapa en su carrera.



Una artista nacida en Miami, pero hecha en Colombia

Aunque nació en Miami, Penélope asegura que fue Colombia quien terminó de moldear su identidad artística. La cantante llegó al país en una visita casual y, acompañada de su padre, terminó enamorándose de Bogotá, su gente y su cultura. “Nos enamoramos de la comida, la música, todo… decidimos quedarnos”, confiesa.

Ese cambio no solo transformó su vida diaria, sino también su música. Comenzó cantando en inglés, pero la conexión con sus raíces latinas y el cariño del público colombiano la llevaron a dar un salto definitivo al español. “Era un reto, pero lo logramos. Quería conectar de verdad con la gente”, afirma.

Penélope Robin // Foto: suministrada

“Dulce Maldición”: romanticismo, peligro y vampiros

Su nuevo lanzamiento combina ritmos brillantes con una vibra oscura e intrigante. Inspirada por Halloween y por la idea de “jugar con fuego”, Penélope apostó por una estética de vampiros que acompaña una letra seductora y un sonido dinámico. “Los vampiros son románticos y peligrosos, perfectos para lo que quería decir”, explica.

En la composición trabajó junto al compositor Nel, en Medellín, con la intención de unir todos los elementos que la representan: pop, color, oscuridad y un toque melancólico. El resultado es una pieza donde conviven el roller disco, la energía country y una interpretación vocal dulce y emotiva que se ha convertido en su sello.



Un estilo propio marcado por colores, brillo y vulnerabilidad

Quienes la siguen en redes identifican inmediatamente su estética: una mezcla de dulzura, brillo, glitter y un predominante color rosado. “Me expreso a través de la moda. Los colores hacen parte de mi identidad”, asegura.

Esa imagen acompaña una voz suave y frágil que en sus canciones transmite una sensibilidad juvenil sin perder fuerza ni personalidad.



La influencia colombiana en su música

Durante estos años, Penélope ha absorbido con naturalidad los sonidos locales. “El reggaetón, el vallenato, la cumbia… todo eso me inspira. Además, Colombia tiene artistas increíbles”, dice.

Shakira, Karol G, Manuel Medrano, Ryan Castro y Juliana Velásquez son algunas de las figuras que menciona como referentes.