¿Pensando en casarse? Laura Tobón le puede ayudar a escoger su vestido de novia

Ayudar a que una novia no se estrese y que, por lo contrario, se sienta cómoda y elija la mejor opción, esa es la nueva labor de la reconocida presentadora, modelo, youtuber y empresaria Laura Tobón, quien a su paso por MañanasBLU habló, entre otras cosas de esa nueva faceta.



“Es un proyecto que estoy estrenando, anoche (martes) se hizo el lanzamiento para medios de ‘Dile si, al vestido’, un nuevo programa con el que me siento muy identificada”, afirmó Laura quien, precisamente, se casó hace 5 meses con el empresario Álvaro Rodríguez, momento a partir del cual se dio cuenta del amor y la pasión que tiene por las bodas.



Durante los preparativos de su matrimonio, Laura, logró “enganchar” a mucha gente con su historia de amor, fue tal el alcance, que desde la dirección del nuevo programa la llamaron para que condujera el nuevo programa.



Sobre la labor que ha venido desempeñando en el nuevo programa ‘Dile sí al vestido’ que se estrena el próximo sábado en Discovery Home & Healt, Tobón, para quien está de moda casarse, contó algunas infidencias, tendencias y novedades con las que ha podido encontrarse.



“Hoy en día no necesariamente los vestidos deben ser blancos, hay quienes deciden casarse vestidas con colores como el negro o rojo. También, me ha llamado la atención que, ahora, las niñas van a escoger sus vestidos con sus maridos, cosa que hace algún tiempo, no se veía”, dijo.



Finalmente, la exitosa modelo recomendó acudir a Bufets para organizar las bosas y así, poder darle gusto a todos los invitados, además de mantener la calma y el orden al momento de gestionar cada mínimo detalle.



