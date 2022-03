Pensé que me habían volado toda la cara: actor caleño lucha por recuperarse tras brutal atraco

El actor y cantante Mauricio Bastidas fue herido con disparo en el rostro durante un robo en la ciudad de Cali. Tras el ataque, el caleño quedó con su cara desfigurada y tuvo que someterse a varias cirugías para su reconstrucción.

Las secuelas faciales no solo lo afectaron en lo económico, pues el actor tuvo que dedicar su tiempo y dinero a la recuperación tras las operaciones, sino también en lo emocional.

Por los hechos, que se registraron el 30 de julio de 2020, cuando los atracadores, abordo de una motocicleta, lograron robar al actor, Bastidas estuvo varios meses emocionalmente golpeado.

En una reciente entrevista del programa ‘Al Rojo Vivo’, Bastidas contó los desgarradores momentos que vivió y cómo ha sido el proceso de su recuperación.

“A mí se me hizo corta la vida, yo lo que vi fue un revólver y a lo yo veo eso dije no ya me mataron, ya me dispararon (…) Lo primero que hace es que me quita el celular y disparar, disparó dos veces. Se me puso todo negro, no sentía mi cara. Pensé que me habían volado toda la cara”, indicó el artista.

El reconocido cirujano Alan González lo contactó y fue el encargado de las posteriores cirugías practicadas al actor.

“Veo a Mauro lo que veo es una pérdida de tejido, le hicieron una reconstrucción. Adicional a eso había tenido un trauma a nivel nasal, se le había una cicatriz que se le había ensanchado”, dijo el doctor.

Además, contó cómo fue la más reciente intervención quirúrgica que le devolvió la funcionalidad y la estética a su nariz. Cirugía que se espera haga menos perceptible la cicatriz que dejó el atraco.

En noviembre del año pasado, la Policía Metropolitana de Cali confirmó la captura de 'Esteban', 'Chigüiro' y 'La Araña', quienes serían los responsables de haberle disparado en la cara a Bastidas con un arma traumática.

"Agradezco a los agentes que por más de un año han llevado esta investigación. Hoy hay tres delincuentes menos en la ciudad. No sólo yo, sino muchas más personas pusimos la denuncia", dijo en su momento Bastidas.

Los últimos meses no han sido fáciles para el actor quién además, sufrió de coronavirus y estuvo delicado de salud, incluso tuvo que ser internado para ser tratado.

