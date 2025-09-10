Publicidad

Entretenimiento  / Pipe Bueno convierte a Bolivia en escenario principal para explorar música con Luis Vega

Pipe Bueno convierte a Bolivia en escenario principal para explorar música con Luis Vega

El artista buscó conectar más con su público boliviano, por lo que decidió acercarlos a su manera de crear música al lado de un gran amigo suyo.

Pipe Bueno.jpg
Pipe Bueno //
Foto: suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 10:23 p. m.

Santa Cruz, Bolivia, fue el escenario que escogió el reconocido cantante Pipe Bueno para lanzar un nuevo trabajo al lado de su amigo Luis Vega, quien es oriundo de dicho país. No solo como una oportunidad de conectar con su público de allí, sino para explorar una nueva faceta musical.

Allí, grabó 'No Tengo Valor', el video de su próximo sencillo con una convocatoria en redes sociales, que se volvió en una marea de gente emocionada por ver cantar en vivo al reconocido artista colombiano, que tomó el micrófono y cantó con su colega ante el rodaje de su equipo y la emoción de cientos de personas.

"El llamado era claro: Pipe quería que la gente formara parte del videoclip. Sin escenarios armados ni guión rígido, solo una locación y una idea, que quienes han acompañado su música se convirtieran en protagonistas de este nuevo capítulo. El resultado fue inesperado. Miles de personas llegaron al lugar con la intención de formar parte del video, pero lo que ocurrió fue más grande", contaron desde el equipo del artista.

Pipe Bueno.jpg
Pipe Bueno
Foto: Instagram

Su paso por territorio boliviano fue histórico, afianzando la importancia de Pipe Bueno en la región y como una voz importante en toda Latinoamérica. Esto confirmó el cariño del público boliviano hacia él, que espera sea el primero de muchos eventos que marquen su carrera por estas tierras. . Lo que iba a ser una filmación convencional terminó siendo un momento cultural colectivo que mezcló narrativa, música y espontaneidad real.

Durante su estadía de dos días en Bolivia, Pipe también fue invitado especial en el exitoso programa de televisión Yo Me Llamo, donde participó como jurado.

