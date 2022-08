'Polilla' hizo un 'Will Smith' con Lucumí por chiste pasado sobre 'la gorda' Fabiola

Este fin de semana se celebraron los 50 años de Sábados Felices , el programa humorístico más antiguo del mundo. Entre los momentos más divertidos de la exclusiva gala se dio la escena que protagonizaron Hugo Néimer Lucumí y Nelson Polanía mejor conocido como ‘Polilla’.

Lucumí subió al escenario para recibir el trofeo al ‘mejor caminado de águila sobre tejado caliente’ que le entregó la presentadora de Noticias Caracol María Lucía Fernández.

Publicidad

Cuando el humorista oriundo de Cauca dio su discurso de agradecimiento mencionó a la ‘Gorda’ Fabiola, esposa de ‘Polilla’.

“Agradezco a la gordita Fabiola porque cuando llegué al elenco ella me preguntó: ‘¿Usted cree que yo soy muy gorda?’. Y yo le dije: ‘¿Si le digo la verdad, usted no me aplasta?’”, dijo Lucumí en su discurso.

Tras esas palabras 'Polilla' aparentó estar de mal genio se dirigió a su colega y con un puño de espuma golpeó a Lucumí, que quedó tendido en el piso.

Así los dos humoristas simularon la famosa escena de los premios Oscar, cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock por ofender a su esposa, Jada Pinkett Smith.

Publicidad

El episodio fue recordado por los asistentes a la celebración y se rieron entendiendo la clara referencia. Lucumí se levantó y solo atinó a mencionar su frase típica: “Ese puñito me despelucó”.

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca la polémica que desencadenó la orden del gobierno Petro a la fuerza pública de cesar bombardeos donde haya menores.