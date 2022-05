“La familia primero”: exesposa de Will Smith tras polémica con Cris Rock en los Oscar

Antes de casarse con su actual esposa, Jada Pinket, Will Smith estuvo comprometido con Sheree Zampino una actriz, diseñadora de modas y empresaria que conoció en 1991, cuando el aclamado actor estaba siendo un ‘boom’ con la serie Fresh Prince of Bel Air. Ambos se enamoraron de inmediato y decidieron contraer matrimonio un año después de conocerse.

A pesar de que de esa relación surgió su hijo Tray, la pareja no logró continuar con su matrimonio y decidieron divorciarse en 1995.

Publicidad

“No creo que nada me haya afectado tanto como divorciarme de la madre de mi hijo de dos años. Me separé y me encontré con que, si un hombre no es un gran esposo, pierde sus derechos parentales (…) Con Sheree y con Trey fue un momento muy difícil. El divorcio ha sido el mayor de mis fracasos”, agregó Smith en una entrevista.

Sin embargo, años más adelante, la expareja pasó el mal rato de la separación y a día de hoy mantienen una relación cordial. Sheree tiene un vínculo cercano con los otros hijos de Will, quienes son medios hermanos de Tray, e incluso tiene un buen trato con Jada Pinket.

Por esto mismo, la empresaria apoyó a Will Smith tras el polémico suceso en la gala de los Oscar, en el que el actor se levantó de su silla y abofeteó a Cris Rock dejando en shock a todos los espectadores.

“¡Noche épica! ¡Felicidades de nuevo, cuando 1 gana, todos ganamos! #familia1st”, agregó Zampino en una publicación en su cuenta de Instagram después de que el actor ganara el premio Oscar a mejor actor por su interpretación en la película King Richard.

Publicidad

Además, agregó que la familia es primero apoyando la reacción de Will Smith tras defender a su esposa en la gala.