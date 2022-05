¿Cuál fue la condición que le puso Jada Pinkett a Will Smith para hacer escenas románticas?

Luego de la polémica situación entre Will Smith y Chris Rock , han salido a la luz diferentes secretos entre el actor y su esposa, Jada Pinkett. Escenas de celos, infidelidades y hasta el no querer formar una familia con el actor, son las que se conocen hasta ahora. No obstante, en estos últimos días se conoció que Jada le ponía condiciones a Will Smith para hacer las escenas románticas de sus películas.

Así se dio a conocer en medio de una entrevista donde la entrevistada era Rosario Dawson, compañera de elenco del actor en “Siete almas”. Y es que, según la actriz, Will sufrió pánico escénico previo a rodar una escena en la que los personajes de ambos se besaban. Para poder cumplir con su trabajo, Will pidió que Jada estuviera en set de rodaje y le apoyara.

"Quería que Jada estuviera en el set y ella le animó con la escena, y también me apoyó a mí", contó Dawson a Vulture.

Aunque muchos pensaron que de pronto se trataba de buscar apoyo, la actriz Dawson aseguró que no era así. Y es que, al parecer, esta no fue la primera visita de Jada a un set durante la filmación de escenas románticas con Will como protagonista. Según fuentes cercanas a la actriz, esto era algo que ella hacía casi siempre, aunque manifestaba que solo lo hacía para apoyar a su esposo.

