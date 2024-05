¿Por qué fue hospitalizada Ana Gabriel? La cantante está de gira

Ana Gabriel, la cantante conocida por las canciones como “Simplemente amigos”, “Quien como tu”, “Es demasiado tarde”, entre otras, anunció a sus seguidores que tuvo que ser hospitalizada de emergencia en Chile tras presentar quebrantos de salud durante su concierto, pues cabe recordar que la artista actualmente se encuentra en una gira por Latinoamérica.

En los videos del concierto que tomaron algunos de los fanáticos, se vio que la cantante de 68 años tuvo que tomar varias pausas para poder continuar con su presentación. Sin embargo, lo que no notaron los asistentes, es que Ana Gabriel, tuvo que ser asistida con una máscara de oxígeno cada vez que se baja del escenario.

Tras finalizar la presentación, el equipo de trabajo tuvo que llevar a la artista mexicana a la Clínica Alemana de Santiago de Chile, donde la atendieron por urgencias.

La Luna vuelve a Santiago y lo hace por dos noches seguidas, luego a Mostazal con igual numeración de shows y ni que decir de los sold outs, el primer país que lo logró tras el anuncio de la gira, eso es amor, ¿estamos de acuerdo? #AnaGabriel #UnDeseoMas #Chile pic.twitter.com/5eB1YO5EJw — Ana Gabriel Soy como soy (@AGsoycomosoy) May 14, 2024

¿Cuál fue el diagnóstico?

Tras realizarle varios análisis, la cantante confirmó a sus seguidores a través de la cuenta de Instagram que había dado positivo para influenza.

“Tengo que tomar reposo para poder cumplir, como debe de ser, a ustedes público querido (...) tengo que cumplirle a Paraguay y a Brasil”, indicó la cantante, tras cumplir con varios conciertos en Perú, Argentina, Uruguay y Chile.

Ana Gabriel le agradeció a su público de Santiago por la comprensión que tuvieron con ella, al cantar sus canciones a pesar de las dificultades que presentó en tarima.

“Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero ustedes me llenaron de tanto amor que logré salir, no como hubiera querido, no como se lo merecen”, agregó.

Finalmente le indicó a su público de Chile que la fecha del concierto se reprogramó para el 20 de mayo con el fin de cumplirle a sus fanáticos.