¡Por todo lo alto! Lina Tejeiro mostró la lujosa casa que se compró

"Cumpliendo sueños", fue el mensaje que la actriz Lina Tejeiro usó para acompañar su primera foto en la lujosa casa que adquirió.

La actriz subió varias historias en Instagram en la que se mostró muy emocionada por la nueva adquisición,

la cual estaría ocupando en el mes de de diciembre, ya que se le realizarán algunas remodelaciones.

"No saben, estoy muy feliz y emocionada. Todavía no me voy a pasar a vivir allá porque le voy a hacer unas remodelaciones, pero espero en diciembre estar allá metida", dijo Lina en un video para sus seguidores.

