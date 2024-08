Posibles artistas en el Estéreo Picnic 2025; varios son esperados hace años

Comenzó la ola de ‘creyentes’ de un mundo distinto tras el anuncio oficial de las fechas del Estéreo Picnic 2025, que estará lleno de artistas de amplio recorrido internacional durante cuatro días en el parque Simón Bolívar de Bogotá, repitiendo la misma sede del 2023 que fue un éxito.

“Pronto”, fue la respuesta que Páramo Presenta, empresa encargada del festival, le dio a Blu Radio sobre la fecha oficial en que se sabrá la lista oficial de artistas. Pero faltando poco para eso ya comenzaron a sonar los primeros rumores de quiénes estarán en ese cartel del mundo distinto.

Como es habitual, el Festival Estéreo Picnic (FEP) tendrá variedad musical de artistas para todos los gustos, contando, por supuesto, desde artistas nacionales hasta leyendas musicales del plano internacionales.

Posibles artistas principales del Estéreo Picnic 2025

Dua Lipa: acá hay versiones encontradas, pero todo apunta a que la británica volverá a Colombia tras su última presentación en el Salitre Mágico. Algunos dicen que será el estadio El Campín su escenario, pero otros ponen a la artista en la lista de headliners del FEP 2025.

Dua Lipa Foto: AFP

Publicidad

Karol G: en 2024 estuvo Feid, pues ahora es el turno de su actual pareja, que también es la ‘reina’ mundial del género urbano en la actualidad. La ‘Bichota’ volverá a Bogotá tras su paso en el ‘Mañana será bonito tour’ en El Campín en abril de 2024 para llegar a uno de los festivales más importantes de la región.

Karol G // Instagram @karolg

Lana del Rey: un pedido a gritos en la región estaría pronto a darse. Elizabeth Woolridge Grant tendrá todo para regresar a Bogotá en el marco del FEP 2025 para estar en uno de los escenarios principales del Simón Bolívar, que, a través de su música, convencerá a más de uno a ser ‘creyente’.

Lana del Rey // Foto: AFP

Publicidad

Green Day: el punk rock llegaría a Bogotá con Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, que sería una de las bandas que estarían en el escenario principal del FEP. Un pedido a gritos en los últimos años que estaría pronto de hacerse realidad para recordar esa época rockera de inicios del 2000.

Green Day // Foto: AFP

Pearl Jam: la banda estadounidense apunta a ser una de las cabezas que liderarán el cartel del FEP 2025. Con rumores confirmados de negociaciones con el Lollapalooza, esta agrupación estaría en la agenda del mundo distinto.

Pearl Jam // Foto: AFP

Rauw Alejandro: el puertorriqueño Raúl Alejandro Ocasio Ruiz llegaría a Colombia para estar en uno de los escenarios principales del FEP 2025. Su música es un pedido de cierto público urbano desde hace un tipo y su nombre llegaría para hacerse realidad.

Rauw Alejandro Foto: AFP

Avril Lavinge: la canadiense estaría lista para el Simón Bolívar. Un sueño de los amantes del pop/rock, pues varias de sus canciones son un icono vivo del género, que estaría para poner a cantar, soñar, llorar y gritar a todos los amantes de la música en Bogotá.

Avril Lavinge // Foto: AFP

Publicidad

Olivia Rodrigo: la estadounidense llegaría a Bogotá en 2025 en el marco del FEP. Si bien se mantiene como un rumor, su deseo de llegar a la región la perfilan como una de la favorita para entrar en los festivales de Latinoamérica.

Olivia Rodrigo Foto: Instagram @oliviarodrigo

Otros posibles artistas en el Estéreo Picnic 2025

Charli XCX , Alanis Morrisette, Chappelle Roan, Cage The Elephant, Hardwell, Vampire Weekend, Chris Lake, Carin León, Empire of The Sun, Milo J, Dove Cameron, Los Tupamaros, Two Door Cinema Club, Porter Robinson, Romy, Young Miko, Benson Boone o Teddy Swims, Nia Archives, Idles, Bleachers, Cris MJ, Dylan Brady, Dadi Freryr, The Last Dinner Party, Magdalena Bay, Juan Duque ,Funk Tribu, Balthvs, Ela Minus, Salamalacara,Eyedress, Depresión Sonora, La Farmakos, Daniel Castillo, Indiazo, Vientre Repion,Thaissa Bula, Zedd, Incubus, Childish Gambino.