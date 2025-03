Predicciones de los Óscar 2025: favoritos y apuestas de expertos para la 97ª edición

A las 8:00 de la noche de este 2 de marzo dará inicio a la 97 edición de los Premios Óscar este 2025. Miles de personas estarán al frente de sus televisores dispuestos a disfrutar de la ceremonia que premia lo mejor del cine en 2024 y faltando poco tiempo se comienzan a mover las apuestas de qué película podría ser la mejor de todas.

Existen varias categorías entorno a este premio, pero algunas más destacadas que otras. Por supuesto, arrancan como protagonistas 'Emilia Pérez' y 'The Brutalist' al tener mayor número de nominaciones en esta edición, pero, según casas de apuestas, podría darse un batacazo que podría sorprender a los amantes del séptimo arte.

Así van las apuestas de los Premios Óscar 2025

De acuerdo con casas de apuestas, como Betsson, la cuota de pago de la 'Mejor Película' se encuentra alejada de 'Emilia Perez' con un 26.00 y también se llevaría 'Mejor Actriz Principal' Karla Sofía Gascón con 35.00. Pese al poco apoyo de la cinta por parte del público, para los críticos las cinta tenía todos los matices necesarios para llegar a este importante galardón y recibir tan importante distinción por encima de otras cintas, pero no sería suficiente para quedarse con la estatuilla. La favorita con una cuota de pago de 1.5 aparece con 'Anora', seguida por 'Conclave' con 3.25.

Estas son las cuotas de pago a 'Mejor Película

'Anora': 1.5. 'Conclave': 3.25. 'The Brutalist': 6.5. 'Emilia Perez': 26.00. 'A Complete Unkown': 41.00. 'Wicked': 51.00. 'The Substance': 101.0. 'Dune Part Two': 101.0. 'I'm Still Here': 101.0. 'The Nickel Boys': 101.0.

¿Qué dicen las predicciones de los Premios Oscar 2025?

Un estudio realizado por LatAm Intersect PR (LIPR) con base a los sentimientos de las personas, las favoritas, por lo menos en Colombia, son 'I'm Still Here', 'The Brutalist' y 'The Substance' evocan emociones positivas, en cambio 'Emilia Pérez' todo lo contrario a lo esperado.

Las emociones que despiertan las películas nominadas al Óscar varían según la plataforma. Aún Estoy Aquí genera principalmente miedo, especialmente en X/Twitter (72 %), mientras que en TikTok predomina la sorpresa y la felicidad. El Brutalista, favorito a Mejor Película, evoca miedo y tristeza en el 78 % de las conversaciones en TikTok. La Sustancia refleja una combinación similar, con TikTok mostrando el mayor nivel de temor (44 %). Por su parte, Emilia Pérez provoca emociones más diversas: celos en Facebook (62%), anticipación en TikTok (93%) y soledad en X/Twitter (69 %), mientras que Instagram refleja sorpresa, felicidad y tristeza en proporciones equilibradas.