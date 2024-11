Conan O'Brien presentará la 97 edición de los premios Óscar en 2025

El cómico estadounidense Conan O'Brien presentará la 97 edición de los premios Óscar, el 2 de marzo de 2025 en Los Ángeles, informó este viernes la Academia de Hollywood.

A través de un comunicado, la Academia confirmó que el también presentador será el relevo de Jimmy Kimmel, quien dirigió la ceremonia los dos años pasados (y también en 2017 y 2018) y rechazó hacerlo para la próxima edición.

Será la primera vez que el presentador de televisión y comediante ganador de un Emmy esté al mando de los máximos galardones del cine estadounidense.

"Es la persona perfecta para ayudar a liderar nuestra celebración mundial del cine con su humor brillante, su amor por las películas y su experiencia en televisión en vivo", apuntaron el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Janet Yang.

Publicidad

Su "notable capacidad para conectar con el público", añadieron, "unirá a los espectadores para hacer lo que los Oscar hacen mejor: honrar a las películas y cineastas espectaculares de este año".

Según los productores ejecutivos de los Óscar, Raj Kapoor y Katy Mullan, O'Brien "tiene todas las cualidades de un gran presentador" de este evento: "Es increíblemente ingenioso, carismático y divertido y ha demostrado ser un maestro de la televisión de eventos en vivo".

Publicidad

O'Brien es conocido por presentar los programas de entrevistas nocturnos 'Late Night with Conan O’Brien', 'The Tonight Show with Conan O’Brien' y 'Conan'.

El cómico dejó la televisión nocturna en 2021 y desde entonces se ha centrado en un podcast, 'Conan O'Brien Needs a Friend', y un programa de viajes para Max llamado 'Conan O'Brien Must Go'.

El anuncio también fue hecho en la red social X, acompañado de un video humorístico de O'Brien en el que afirma: "Me han dado un Óscar. Esto es increíble. Me han dado un Óscar", mientras agarra una de las estatuillas.

En busca de ganar más audiencia, la Academia y la cadena ABC han ido cambiando de formato en los últimos años.

Publicidad

En 2022 hubo tres anfitrionas -Wanda Sykes, Regina Hall, Amy Schumer- y ninguno entre 2019 y 2021.

En 2023 y 2024, la Academia volvió a contar con Kimmel, después de que un año antes sucediera el evento que más ha trascendido en una gala en los últimos años: el puñetazo de Will Smith al cómico Chris Rock.

Publicidad

La transmisión de ABC de la 96 edición a principios de este año atrajo a 19,5 millones de espectadores, la máxima audiencia en cuatro años.