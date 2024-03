Premios Óscar 2024: La tragedia de los Andes contra el Holocausto por un galardón

Ante la ausencia de 'Anatomy of a Fall', que Francia decidió no postular a los Óscar, el premio a mejor película internacional tiene dos claros competidores: 'The Zone of Interest', del británico Jonathan Glazer, y 'La sociedad de la nieve', del español Juan Antonio Bayona.

'Anatomy of a Fall', de Justine Triet se llevó la Palma de Oro de Cannes, ha arrasado en la temporada de premios y parecía la opción lógica de Francia para representarla en los Óscar, pero no fue la elegida, lo que dejó el camino despejado a Glazer y Bayona.

Junto a ellos, competirán 'Perfect Days' (Japón, Wim Wenders), 'Io Capitano' (Italia, Matteo Garrone) y 'The Teacher's Lounge' (Alemania, Ilker Çatak).

'THE ZONE OF INTEREST', UNA PELÍCULA TAN BRILLANTE COMO ESTREMECEDORA

La favorita de las quinielas es 'The Zone of Interest', el filme que adapta la novela del mismo título de Martin Amis, que falleció el mismo día en el que la película se presentó en Cannes, donde consiguió el Gran Premio del Jurado.

Glazer se acerca a la vida cotidiana de Rudolf Hoss (Christian Friedel), comandante de Auschwitz, de su esposa Hedwig (Sandra Hüller) y su familia, que vivían idílicamente en una casa con jardín y piscina detrás de cuyos muros se alzaba el campo de concentración y exterminio más brutal de los nazis.

Llega a los Óscar con tres BAFTA bajo el brazo, incluidos los de mejor cinta británica y mejor filme no en inglés (está rodado en alemán). Además tiene cinco nominaciones a los Óscar -mejor película, mejor cinta internacional, dirección, guion adaptado y sonido-.

LA VERSIÓN DE BAYONA DE LA TRAGEDIA DE LOS ANDES

Su más directa competidora cuenta con dos nominaciones. Es la visión de Bayona del accidente del avión que el 13 de octubre de 1972 se estrelló en la cordillera de los Andes y que trasladaba a un equipo de rugby desde Montevideo a Chile, un hecho conocido como 'la tragedia de los Andes'.

Ya fue llevado al cine por Frank Marshall en 'Alive' (1993), con Ethan Hawke como protagonista, pero Bayona quiso adaptar el libro de Pablo Vierci que recoge los testimonios de los 16 supervivientes del accidente. Y hacerlo con un equipo hispano porque quería rodar la historia en español.

'La sociedad de la nieve' fue la película de clausura del pasado Festival de Cine de Venecia y supuso el regreso de Bayona al castellano quince años después de "El orfanato" (2007).

'PERFECT DAYS', PURA POESÍA DEL MEJOR WIM WENDERS

Con su mejor trabajo en años, el alemán Wim Wenders buscará el Óscar en su tercer intento -estuvo nominado a mejor documental por 'Pina' (2012) y 'La sal de la tierra' (2015)-.

Esta vez busca la estatuilla a mejor película internacional con un cine que se funde con la poesía en 'Perfect Days', una película que compite por Japón y que rodó en Tokio de la mano de un actor espectacular, Koji Yakusho, que se llevó en Cannes el premio a la mejor interpretación masculina.

Yakusho interpreta de forma magistral y con muy pocos diálogos a Hirayama, un hombre tranquilo y educado que limpia los perfectos y preciosos aseos públicos que hay diseminados por todas partes en Tokio. Compra libros usados y vive en una casa en la que no dispone siquiera de aseo, pero es feliz en su sencilla y perfectamente organizada cotidianeidad.

LA DUREZA DE LA MIGRACIÓN, 'Io Capitano'

Por Italia compite Matteo Garrone con 'Io Capitano', un emotivo relato del tortuoso viaje de dos jóvenes senegaleses que sueñan con una vida más próspera en Italia, trabajo con el que se hizo con el León de Plata a mejor dirección en la Mostra de Venecia.

Con apenas 16 años y ante la falta de oportunidades en su entorno, Seydou y Moussa abandonan Dakar a escondidas de sus familias, sin imaginar el infierno que les espera: la agónica travesía por el desierto, los horrores de los centros de detención en manos de mafias en Libia y los peligros del mar.

'THE TEACHER'S LOUNGE', LA INVITADA DE PIEDRA

Para completar el quinteto de nominados al Óscar y tras dejar por el camino títulos como la mexicana 'Tótem' o la finlandesa 'Fallen Leaves', los académicos de Hollywood eligieron esta cinta alemana que es casi un thriller y reflexiona sobre la crisis de las 'fake news', el racismo y los conflictos intergeneracionales.

Ilker Çatak, hijo de inmigrantes turcos, cuenta cómo Carla Nowak (Leonie Benesch), una idealista profesora de matemáticas y gimnasia en una escuela de secundaria, decide actuar por su cuenta cuando se producen una serie de robos en el colegio, lo que le enfrentará a todos, alumnos, profesores y empleados del centro.