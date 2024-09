Presentadora de Noticias Caracol impacta con reveladora confesión: “Nunca he tenido novio”

La reconocida periodista de Noticias Caracol Érika Zapata generó revuelo en redes sociales con una revelación personal que no dejó indiferente a sus seguidores. A pocos días de la celebración delDía del Amor y la Amistad, la comunicadora compartió un mensaje en X (antes Twitter), donde confesó que, a sus 28 años, nunca ha tenido una relación amorosa. Lejos de verlo como motivo de preocupación, Zapata resaltó las ventajas que ha encontrado en su soltería.

Se acerca Amor y Amistad, tengo 28 años, nunca he tenido novio y sé que no me he perdido de nada escribió la periodista

Además, la comunicadora, que cubre los acontecimientos de Medellín y Antioquia para Noticias Caracol, destacó que este tiempo sin pareja le ha permitido enfocarse en su crecimiento personal y profesional.

"He tenido tiempo de cumplir mis sueños, enfocarme en la familia y salir adelante. En la soledad se aprende a disfrutar de una manera absoluta cuando en silencio te acompañan los logros", añadió en su mensaje.

Publicación de la periodista

La publicación no tardó en viralizarse, acumulando cerca de 600.000 reproducciones en menos de 12 horas. Los comentarios no se hicieron esperar, generando un debate entre quienes apoyan su postura y aquellos que mostraban opiniones contrarias.

Zapata, además de su trabajo como corresponsal de noticias en Medellín, también es conocida por su labor de presentación en el programa "La Finca de Hoy". Con su mensaje, la periodista reafirmó que la soltería puede ser una etapa valiosa de autoconocimiento y realización, algo que ha resonado con muchos de sus seguidores, especialmente en una fecha que suele estar centrada en las relaciones amorosas.

Érika Zapata

Reacción se sus seguidores a la publicación:

Su confesión no solo generó empatía, sino que también abrió el diálogo sobre la importancia de valorar el crecimiento personal, más allá de las expectativas sociales sobre las relaciones. Por supuesto, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y en la publicación le dejaron saber su opinión al respecto.

Érika Zapata, periodista de Noticias Caracol

“¿Por qué das tanta papaya exponiendo tu vida personal en las redes? La mayoría de las veces la persona que se expone sale herida. No sé, un consejo, tómalo o déjalo seguir”, “La soledad es un estado del alma, y no creo sea tu caso, más bien, soltería, y está bien aprender a estar feliz y completo con uno mismo primero. ¡Saludos!” y “Tener novio no es un logro. Puede ser un accidente, un milagro, un golpe de suerte”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el post de la periodista paisa.

Por el momento, Zapata no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema en sus redes sociales.