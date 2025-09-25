Previo a su concierto en Bogotá, Luis Alfonso muestra su 'Fórmula' de desamor

Falta una semana para que llegue el festival 'Más Contentoso' de toda Colombia con Luis Alfonso a la cabeza, pero antes el artista popular reveló cuál es 'La Fórmula' del desamor en un sencillo cargado de pasión y sentimiento de toda su carrera como artista.

Además, La Cantina Más Contentosa: El Festival está próxima a llegar a Bogotá. Un evento histórico que amplía la celebración de la música y la cultura popular colombiana. El festival tendrá lugar el 4 de octubre en el Estadio El Campín de de la capital.

"Salimosss con LA FORMULA 💔🧪 un temita pa que todos los despechados pasen la tusa 🥃 vayan pues a YouTube a ver la chimba de video que les hicimos y de paso comentan cuál es la fórmula para el despecho", expresó el artista en sus redes sociales sobre este trabajo.

Luis Alfonso // Foto: suministrada

Este sencillo del 'Señorazo' representa su estilo de hacer música con un movimiento innovador que le permite hacer historia en la popular, pero en un relato para recordar lo difícil que puede llegar despedirse de un amor y cómo todos esos recuerdos quedan con vida.



La canción, escrita por Luis Alfonso Rendón, Juan Diego Medina, Luis Felipe Valencia Bastidas (Batero), Camilo Montoya Velásquez (Milo), Adán Rendon, Simón Escobar Uribe, Sebastián Barrera, Miguel Angel Rivillas y José Andrés Álvarez y producida por su elenco habitual Luis Felipe Valencia Bastidas (Batero) y Camilo Montoya Velásquez (Milo), llega con una estética musical que mezcla influencias regionales y una vibra moderna, sin perder la esencia de las fondas que han marcado su identidad.