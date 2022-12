¡Qué enredo! La encartada de Santos y MinTransporte con un tapabocas

Un gracioso incidente se presentó este domingo durante la implosión del edificio del Ministerio de Transporte, cuando el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Transporte, Germán Cardona, no encontraban la manera adecuada de utilizar el tapabocas.



El hecho, que quedó registrado en video, ha recibido cientos de críticas y burlas por parte de los usuarios de las redes sociales.



Al ministro y al presidente, ubicados al lado de la directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, Claudia Luque, se les notó algo encartados cuando tomaron los tapabocas y no lograron ponérselos de manera adecuada.



El episodio trajo a la memoria el chistoso momento en el que un hombre, en plena transmisión de un noticiero, no pudo mostrar la manera adecuada de utilizar el tapabocas.



En tan solo un par de horas de publicado el video ya cuenta con más de mil vistas.