Reconocida exparticipante del Desafío confirma embarazo y revela si espera niño o niña

Una de las exparticipantes del Desafío compartió con sus seguidores una noticia que dejó sorprendidos a sus seguidores en redes sociales, fanáticos del programa y antiguos compañeros de competencia.

Valeria Restrepo, quien participó en la edición del Desafío de 2023 donde integró los equipos Beta y Alpha, confirmó que está embarazada por medio de una publación que hizo por medio de sus redes y reveló que espera un niño.

La joven de 26 años y oriunda de La Guajira, se destacó no solo por su paso por el programa de competencia física, sino también por su presencia en redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional desde que salió del formato televisivo.

Su anuncio se produjo el 10 de diciembre, cuando la joven confirmó que se encuentra esperando a su bebé y que será un niño, algo que mostró con publicaciones emotivas dedicadas a su futuro hijo.



Exparticipante del Desafío sorprende con anuncio de embarazo

Mediante un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, Valeria expresó su emoción por la llegada del nuevo integrante de su familia: “Te amo, hijo, ya quiero conocerte. Dios me ha hablado de distintas formas y tengo la certeza de que todo obra y obrará para bien”, escribió la exparticipante, acompañando palabras llenas de afecto y expectativa por el nacimiento.

Aunque no mencionó en que mes de gestación se encuentra, según usuarios ya supera los cinco meses, dado que incluso ya conoce el sexo de su bebé.

Valeria no ha compartido detalles sobre su pareja ni ha dado información pública acerca del padre del niño, manteniendo ese aspecto de su vida privada fuera del la opinión del público.

Desde que Restrepo confirmó la noticia, varios de sus excompañeros del Desafío le dejaron mensajes de felicitación y buenos deseos en redes sociales.

Figuras del reality como Anamar, Aleja, Saskya y Daniela Taborda se mostraron contentos por esta nueva etapa en la vida de Valeria, destacando el apoyo y la emoción que genera un embarazo dentro de la comunidad de seguidores del programa.