En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Reconocida exparticipante del Desafío confirma embarazo y revela si espera niño o niña

Reconocida exparticipante del Desafío confirma embarazo y revela si espera niño o niña

La joven, conocida por su paso por el reality de supervivencia, compartió la noticia de su embarazo con sus seguidores y emocionó a sus fans.

Publicidad

Publicidad

Publicidad