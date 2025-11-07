Katiuska, expulsada del Desafío Siglo XXI, rompió el silencio sobre su salida: "Me utilizó"

La noche del jueves 6 de noviembre estuvo marcada por la polémica en el Desafío Siglo XXI, luego de que la participante Katiuska, una de las semifinalistas más destacadas de la competencia, fuera expulsada del programa. La decisión fue anunciada por la presentadora Andrea Serna, quien explicó que se trataba de una sanción necesaria para “preservar los valores fundamentales del concurso”.

“Dada la gravedad, tengo y me veo en la obligación de compartirla con todos ustedes. En este programa seguimos creyendo en algo que para muchos parece haberse desvanecido: creemos en la palabra, le damos valor a lo que se promete. En últimas, seguimos siendo defensores de los valores y los principios”, expresó Serna durante la emisión.

De acuerdo con la producción del programa, la falta cometida por Katiuska violó las reglas internas del reality y afectó la confianza del equipo. “Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura”, explicó la presentadora.

Tras la controversia, Katiuska decidió romper el silencio este viernes 7 de noviembre en entrevista con el programa Día a Día de Caracol Televisión. La joven aclaró que no actuó con mala intención, sino que fue víctima de una traición por parte de alguien cercano a ella.



“En resumen, lo que pasó fue que alguien cercano a mí, prácticamente familia, me utilizó. Me preguntó muchas cosas y usó esa información para su beneficio sin mi consentimiento. ¿Por qué digo que es mi responsabilidad? Porque yo no debí confiar ni compartir nada. No fui ingenua, simplemente fui confiada. Por eso digo que no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad porque es mi nombre, y sea lo que sea, la primera boca de quien salió fue la mía”, explicó.

La excompetidora reconoció que su expulsión fue un golpe duro, especialmente porque participar en el Desafío era uno de sus mayores sueños. También reveló que su familia ha sufrido con lo ocurrido, en particular su madre, quien ha sido su principal apoyo.

Katiuska, expulsada del Desafío XXI Foto: Caracol Televisión

“La verdad estamos, claramente, muy tristes, sobre todo mi mamá, que tiene una personalidad muy parecida a la mía. Pero estamos tratando de ser positivos y de no tener la energía tan baja porque de verdad sí está siendo demasiado difícil y sí nos ha afectado mucho. Entonces, pues no podemos decaer tampoco”, expresó con emoción.