Participante del Desafío confesó el día que casi se quita la vida: "Dios lo evitó"

Falta poco para que llegue el final del Desafío 2025, una temporada que ha dejado mucho de qué hablar por sus participantes que sorprendieron a los televidentes, tanto por su carisma como por su talento en cada una de las pruebas que han ido superando con el paso de las semanas.

Pero esta temporada trajo el formato del 'Desafío sin filtro', el cual tuvo de vuelta a Kelly Ríos, conocida como Guajira, quien fue finalista en The Box 2023, regresó como refuerzo de Kevyn para la final de 2024. Sin embargo, abandonó esta edición a inicios de mes durante un programa en vivo en Ditu, de Caracol Televisión.

Ahora, ad portas de comenzar un proyecto personal en Estados Unidos en donde también participará en un 'reality' en donde deberá demostrar todas sus capacidades, tal como lo hizo en Colombia, la exparticipante contó en sus redes sociales el día que casi se quita la vida y que fue lo que lo evitó.

Kevyn y Guajira fueron la dupla ganadora del Desafío XX. Foto: Caracol TV.

"Tuve una conversación con Dios"

A través de su cuenta de Instagram, Guajira se desahogó con sus seguidores para contarles uno de los capítulos más díficiles de su vida en donde pensó tomar una de las decisiones más complicadas que una persona puede tomar, pero que gracias a Dios no terminó sucediendo.



"En el 2023, cuando estuve cerca de quitarme la vida, por una depresión y por muchísimas cosas que creí en su momento, tuvo una conversación a solas con Dios. Le pedí perdón porque le cuestioné, resultados, decisiones y situaciones, que creí no iban a llegar. Hoy le agradezco por haberme llevado a ese lugar, y me ha llevado a muchos lugares después que tocara su puerta, y ahora sé que ya está abierta. El lugar es hoy y dos años después se cumplió su voluntad", contó.

Dijo que la razón por la cual decidió confesar esto es para que sus seguidores sepan que "los tiempos de Dios son perfectos" y que los malos momentos no son eternos, porque a futuro pueden venir cosas mejores.