¿Expulsan a otro participante del Desafío 2025? Incumplieron importante norma

El episodio de este 19 de noviembre del Desafío comenzó con tensión, pues, horas antes, el avance del episodio mostró a una Andrea Serna molesta porque otro participante que había incumplido una norma vital del reality y debía haber una sanción inmediata.

Por ende, antes de comenzar las pruebas, Serna se comunicó con todos los equipos y les dio una mala noticia: “Desafiantes, tengo una información importante para compartir. Uno de ustedes infringió una norma”, fueron sus palabras, dejando frío a más de uno y preocupados con lo sucedido hace poco con Katiuska.

Andrea Serna presentadora del Desafío XX. Foto: Caracol TV

¿Nueva expulsión el Desafío? Esto sucedió

Aunque el público especuló una nueva expulsión del reality, esta no se dio afortunadamente para los participantes. Lo que sucedió fue que Leo, del Equipo Gamma, incumplió una importante norma.

En cámara de seguridad quedó captado el momento que por poco agarra uno de los alimentos que se encuentran prohibidos por la organización. “Vemos cómo se acerca a la despensa y suena la alarma. Recordemos que cuando el equipo pierde el desafío de sentencia y hambre, no puede tener acceso a la nevera o despensa, si alguien lo intenta. Suena la alarma. En ese punto, el reglamento es muy claro: hay sanción”, explicó Serna.



Según Leo, no fue intencional, sino de reacción, pero se dio cuenta en el mismo instante de que se había equivocado y que “era muy consciente” de que esa zona estaba prohibida. Pero, por fortuna, eso no acarreó en una expulsión gracias a que no usó nada de la despensa y solo fue el reflejo, pero sí sancionaron a Gamma con tener que devolver toda la comida que se habían ganado.

Leo intenta agarrar algo de la despensa // Foto: Caracol Televisión

¿Qué puede ser motivo de expulsión del Desafío?

Tal como sucedió con Katiuska, una expulsión en medio de la competencia solo se dará si se incumple una norma grave que afecta la competitividad entre los participantes, o acciones que sean en beneficio personal por encima del colectivo de su equipo.