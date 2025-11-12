Katiuska tomó radical decisión sobre su vida tras expulsión del Desafío: "Era lo mejor"

Luego de la expulsión sorpresiva que tuvo en el Desafío, Katiuska Bula se ha enfrentado a los comentarios públicos que se generaron en torno a esta situación, desde algunos positivos como muchos negativos, asimismo, su defensa por lo sucedido y las disculpas que pidió a toda la audiencia por lo que pasó.

No obstante, ahora tomó una decisión que, tanto a sus allegados como familiares sorprendió, pero supo que era necesario. Sus papás la motivaron a hacer un cambio radical en su vida en donde se alejará por un tiempo de todo lo que viene sucediendo y, por eso, la barranquillera se irá del país por una temporada mientras pasa todo.

"Fue algo que hablamos en familia. Mis papás me dijeron que lo mejor era venir un tiempo, estar tranquila, lejos de tanta presión mediática y acompañada de mis hermanos. Mi mamá es muy emocional igual que yo. Obviamente, ella estaba muy triste y en estos momentos a mí no me ayuda. Fue más que todo que tomé la decisión de venirme acá y que en familia decidimos manejarlo de esa manera", contó en diálogo con Lo Más Viral de Caracol Televisión.

Katiuska durante la competencia antes de ser expulsada foto: Desafío Caracol TV

Dijo que las burlas y malos comentarios habían afectado la tranquilidad de su mamá, por eso, por la paz de su familia tomó la decisión de irse por un tiempo de Colombia, esperando que todo pueda mejorar y regresa en menos de tiempo que lo que, inicialmente, ha tenido en mente. Por ahora, dejará que el tiempo pase para volver a encontrar tranquilidad.



"En resumen lo que pasó fue que alguien cercano a mí, prácticamente familia, me utilizó. Me preguntó muchas cosas y usó esa información para su beneficio sin mi consentimiento. ¿Por qué digo que es mi responsabilidad? Porque no debí confiar, ni compartir nada", expresó en redes sociales sobre lo sucedido.