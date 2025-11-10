Katiuska y su esposo estarían separados tras su polémica expulsión del Desafío

La polémica en torno a la expulsión de Katiuska del Desafío Siglo XXI continúa dando de qué hablar. La deportista concedió una entrevista al programa La Red de Caracol Televisión, en la que habló con franqueza sobre lo ocurrido y el impacto personal que tuvo el escándalo.

Aunque la producción del reality no reveló todos los detalles del caso, Andrea Serna, presentadora del programa, aseguró que el canal contaba con pruebas suficientes para justificar la drástica decisión. Según se informó, la participante habría sido expulsada por filtrar información del concurso, un hecho que Katiuska no negó, pero que atribuyó a una “traición” de alguien muy cercano.

“Yo no dudo del canal, claramente, de que tengan pruebas de lo sucedido. Si dicen que estaba utilizando información para venderla, para tener algún lucro económico, es porque así fue (…) De cualquier persona uno lo puede esperar, pero de alguien tan cercano a uno, y sin la aprobación de uno, como quien dice, uno no lo espera”, expresó entre lágrimas la exconcursante, visiblemente afectada por la situación.

Katiuska aseguró que esta traición no solo le costó su permanencia en el programa, sino también una de las relaciones más importantes de su vida. “No merece estar en mi vida porque me falló, me traicionó, me utilizó, le falló a mi corazón. Me quitó de las manos un sueño que yo tenía hace mucho tiempo y que lo había compartido con esa persona”, confesó emocionada.



La deportista relató que la persona involucrada, a quien consideraba parte de su familia, le hacía preguntas sobre el desarrollo del Desafío, algo que ella respondía con total inocencia, sin imaginar que esa información sería utilizada en su contra. “¿Qué voy a saber yo, que una persona que ha estado en mi vida durante tanto tiempo va a hacer algo así, sabiendo todas las consecuencias?”, señaló.

Aunque Katiuska no reveló nombres, varios seguidores del programa especulan que podría tratarse de su esposo, debido a que recientemente eliminó de sus redes sociales todas las fotografías en las que aparecía junto a él. Ella, sin embargo, solo afirmó que atraviesa un proceso doloroso, tanto por su salida del reality como por la ruptura sentimental.

“Son dos tusas: la de sacar a una persona importante de mi vida y la de salir de esa forma del juego”, reconoció la exintegrante de Omega, dejando entrever que el vínculo sentimental llegó a su fin.