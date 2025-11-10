En vivo
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Entretenimiento  / Katiuska y su esposo estarían separados tras su polémica expulsión del Desafío

Katiuska y su esposo estarían separados tras su polémica expulsión del Desafío

La participante habría sido expulsada por filtrar información del concurso, un hecho que Katiuska no negó, pero que atribuyó a una “traición” de alguien muy cercano.

