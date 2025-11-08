Katiuska, expulsada del Desafío XXI, reveló detalles de la persona que filtró la información

Uno de los más recientes capítulos del Desafío Siglo XXI dejó a los televidentes con la boca abierta.

Andrea Serna, presentadora del reality de Caracol Televisión, anunció una decisión sin precedentes: la expulsión de Katiuska, una de las concursantes más fuertes y queridas por el público.

La barranquillera, quien se perfilaba como una de las favoritas para llegar a la gran final y disputar el millonario premio de los 20 años del programa, fue retirada de la competencia por violar una de las reglas más estrictas del formato: la confidencialidad. Según reveló la producción, se descubrió que información interna del reality había sido filtrada a personas externas, entre ellas, alguien muy cercano a la participante.

Katiuska reveló quién la traicionó

En declaraciones recientes a Noticias Caracol, Katiuska ofreció su versión sobre lo ocurrido. La deportista aseguró que jamás tuvo intención de divulgar datos reservados del programa y que fue traicionada por alguien de su círculo más íntimo.



“Esa persona me preguntaba cosas de forma aparentemente inocente y yo, sin mala intención, le respondía. Nunca imaginé que usaría esa información para venderla sin mi consentimiento”, explicó visiblemente afectada.

La exintegrante del Desafío también confesó que se enteró de la situación directamente por la producción, y no por quien la traicionó. “Yo me enteré por el programa, ni siquiera por esa persona. No quiero saber nada de ella, no quiero que esté en mi vida, por más importante que haya sido”, afirmó con contundencia.

Sobre cómo se descubrió la falta, Esteban Hernández, conductor del espacio digital Post Desafío Sin Filtro y miembro de Voz Populi, explicó que el equipo del reality adelantó una exhaustiva investigación interna. “La producción del Desafío recopiló pruebas suficientes para determinar que se había roto una de las normas más importantes del formato”, señaló el periodista.

La salida de Katiuska generó un intenso debate en redes sociales, donde cientos de seguidores lamentaron su expulsión, pero también respaldaron la decisión del programa. Mientras tanto, la barranquillera insiste en que fue víctima de una traición y espera que su experiencia sirva de lección sobre la importancia de cuidar la confianza en un entorno tan competitivo como el Desafío Siglo XXI.