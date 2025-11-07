¿Cómo se dieron cuenta de la falta de Katiuska en el Desafío XXI que terminó en su expulsión?

Millones de colombianos quedaron impactados con el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI cuando Andrea Serna fue la encargada de dar a conocer la impactante noticia de un expulsado en esta competencia: Katiuska.

La barranquillera era una de las favoritas para llegar a la final de esta edición y, por su puesto, quedarse con el millonario premio de esta edición de 20 los años del Desafío. Sin embargo, por haber cometido una falta gravísima en el programa del Canal Caracol, su participación terminó de manera anticipada.

Vale recordar que la expulsión de la joven atleta se dio por la filtración de información que era confidencial del programa a personas allegadas a ella.

“Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura”, añadió Andrea Serna en el capítulo del 6 de noviembre.



Katiuska, expulsada del Desafío XXI Foto: Caracol Televisión

¿Cómo se dieron cuenta de la falta de Katiuska?

Esteban Hernández, presentador del programa 'Post Desafío Sin Filtro' de Ditu y también integrante de Voz Populi, contó detalles en el programa radial sobre lo ocurrido con la favorita en esta edición del 2025 del Desafío. En redes sociales muchos televidentes se preguntaban cómo el Desafío se había percatado de la falta de Katiuska. Ante esto, el presentador detalló que todo se dio luego de una investigación que recopiló la información suficiente para establecer que se había incumplido una norma importantísima en este programa: la confidencialidad.

"Hubo una investigación (...) La producción del Desafío descubrió que ella lo había hecho", comentó Hernández.

Publicidad

Ahora bien, por el momento, no se ha revelado quién fue esa persona que vendió la información que contó Katiuska a su círculo más cercano. Las hipótesis están enfocadas en la pareja de la barranquillero, pero no se ha confirmado esta versión. Lo único que ella ha expreado es que la "utilizaron".