La millonada que habría perdido Katiuska tras ser expulsada del Desafío Siglo XXI

La noche del jueves 6 de noviembre, el Desafío Siglo XXI vivió uno de sus momentos más polémicos. Katiuska, una de las semifinalistas más fuertes y queridas por el público, fue expulsada del reality luego de que la producción determinara que había violado las reglas internas del programa.

La decisión fue anunciada por la presentadora Andrea Serna, quien explicó que la medida buscaba preservar los principios que sustentan el formato. “En este programa seguimos creyendo en la palabra y en los valores. Cuando estos se quiebran, debemos actuar en consecuencia”, señaló durante la emisión.

Según explicó la producción, la sanción se produjo porque personas cercanas a Katiuska accedieron a información reservada del concurso y la divulgaron a cambio de dinero, lo que se consideró una grave falta a la confianza y a la ética del juego.

Sin embargo, la competidora decidió hablar públicamente al día siguiente en el programa Día a Día, de Caracol Televisión. Además, aseguró que fue víctima de una traición y no actuó con mala intención.



Foto: Archivo y captura de video, Caracol TV.

“Alguien muy cercano, prácticamente de mi familia, me utilizó. Me preguntó cosas y usó esa información para su beneficio sin que yo lo supiera. Yo confié, y ese fue mi error”, dijo la exparticipante.Más allá de la controversia moral, su salida tuvo un fuerte impacto económico. Antes de su expulsión, Katiuska había acumulado 86 millones 610.000 pesos gracias a su destacado rendimiento en las pruebas, entre ellas el Desafío de Capitanas, además de bonificaciones por los retos ganados y estrategias aplicadas dentro del equipo Omega.

Sin embargo, las reglas del formato son claras: los participantes que son expulsados o eliminados pierden todo el dinero acumulado. Por lo tanto, Katiuska no solo quedó fuera de la competencia, sino que también perdió la posibilidad de llevarse esa millonaria suma.

En cuestión de minutos, pasó de estar entre las favoritas para llegar a la gran final a salir con las manos vacías. La joven no solo perdió la oportunidad de competir por el título del Desafío Siglo XXI, sino también los más de 86 millones de pesos que representaban meses de esfuerzo, estrategia y sacrificio dentro del programa.