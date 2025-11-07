En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / La millonada que habría perdido Katiuska tras ser expulsada del Desafío Siglo XXI

La millonada que habría perdido Katiuska tras ser expulsada del Desafío Siglo XXI

La sanción se produjo porque personas cercanas a Katiuska accedieron a información reservada del concurso y la divulgaron a cambio de dinero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad