Katiuska tras ser expulsada del Desafío: "Yo también merezco una explicación"

Los seguidores del Desafío XXI siguen impactados con la expulsión de Katiuska del programa luego de haber cometido una falta al filtrar información sobre el mismo y que fuera vendida por personas de su entorno.

Ante lo sucedido, la barranquillera decidió grabar unas historias en su cuenta personal de Instagram y dirigirse a sus seguidores, "intentado poner la mejor cara" para así dar información sobre lo sucedido; sin embargo, enfatizó que todavía necesita tiempo para procesar lo ocurrido, pues sin duda era una de las favoritas para llegar a la final e, incluso, ganar esta edición de los 20 años.

Precisamente, en una de esas historias, la exdesafiante afirmó que ella también "merece una explicación" por su expulsión. Esa declaración podría hacer referencia a la persona cercana que decidió vender esa información del Desafío a cambio de dinero, lo que derivó en su salida del programa de una manera inesperada.

"Solo les pido que tengan un poquito de paciencia. Estoy tratando de poner la mejor cara, pero esto está siendo muy difícil para mí. Obviamente me siento responsable de darles una explicación a todos ustedes. Yo también merezco una explicación con todo esto, pero será más adelante", dijo la atleta.



Katiuska Foto: historia de Instagram

Katiuska agradece el apoyo

En medio de estas últimas horas que ha generado debate entre los televidentes del Desafío, Katiuska no dudó en dedicarles unas palabras a aquellas personas que se han puesto es sus zapatos y le han enviado diferentes tipos de mensajes para tratar de consolarla y animarla a levantar la cabeza para así seguir adelante en su vida tras su paso por el Desafío en su edición de los 20 años.

"Gracias de verdad por estar pendiente, por todos esos mensajes tan hermosos que me mandan. Sin ese apoyo y sin ese cariño sería más difícil para mí (...) No estoy desapareciendo, no los estoy ignorando. Muchísimas gracias, un abrazo enorme", concluyó la exdesafiante, quien seguramente seguirá dando de qué hablar en el capítulo de esta noche, 7 de noviembre, desde las 8:00 p. m., en el Canal Caracol.