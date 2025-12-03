Participante del Desafío XXI abandonó la competencia tras confirmarse su embarazo

El Desafío Siglo XXI vivió un hecho inédito en su historia: por primera vez, una participante dejó la competencia luego de confirmarse que está embarazada. Se trata de Kathe, integrante del equipo Neos, quien fue sometida a exámenes médicos fuera de la ciudadela después de presentar sospechas sobre un posible embarazo.

Tras pasar la noche fuera del lugar de competencia, la deportista regresó a Playa Baja, donde compartió con sus compañeros que ya le habían realizado las pruebas, aunque en ese momento aún desconocía los resultados.

Poco después llegó María Fernanda Aristizábal, presentadora del programa, con la noticia que cambiaría el rumbo del ciclo. La exreina de belleza apareció con la prueba de laboratorio en mano y le anunció a la participante que el resultado era positivo. “No había dado una noticia más bonita en toda la historia del Desafío. Estoy muy feliz de compartir esta etapa contigo”, expresó al entregarle los resultados.

Kathe, visiblemente emocionada, afirmó que la posibilidad de convertirse en madre ya rondaba en sus pensamientos: “Lo había asimilado, pero esto lo confirma. Antes decía que no quería ser mamá, pero desde hace unos años lo veía como un sueño, no ahora, sino más adelante”. El equipo Neos la sorprendió con pequeños obsequios en color verde, el tono que los identifica, como gesto de apoyo y celebración.



La noticia fue informada oficialmente por Andrea Serna a todos los grupos. Debido a la situación y a que no había participantes en el Cubo de eliminados, la producción determinó que Kathe y Roldán quedarían fuera del ciclo. Con solo dos pruebas disputadas, Alpha fue declarado ganador por haber triunfado en ambas, y la competencia se reinició con un nuevo Desafío de Sentencia y Hambre.

Su novio habló

Nicolás Acevedo, novio de la participante, habló en el programa Día a Día sobre el momento en que sospechó que podría estar esperando un bebé. Según relató, las dudas surgieron cuando Caracol Televisión publicó el avance del episodio en el que se insinuaba que una competidora podría estar embarazada. Acevedo contó que estaba junto a su padre, su madrastra y su hermano cuando vio el video y comprendió que su vida estaba por cambiar.

El joven aseguró que, aunque la noticia trae emociones y preguntas, desean tomar decisiones con tranquilidad. “A uno se le pasan muchas cosas por la cabeza. La idea es ir paso a paso”, señaló.

