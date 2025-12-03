En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Participante del Desafío XXI abandonó la competencia tras confirmarse su embarazo

Participante del Desafío XXI abandonó la competencia tras confirmarse su embarazo

La competidora fue sometida a exámenes médicos fuera de la ciudadela después de presentar sospechas sobre un posible embarazo.

