Reconocida exparticipante del Desafío reveló que se operó la cara y los senos: así se ve

Yanci Alejandra Ulloa Agudelo, más conocida como Gema, exparticipante del Desafío 2023. Recientemente, comentó algunos cambios que quiso realizar en su vida, después de pasar por momentos complicados.

“Veo los resultados y me agradan, fue un cambio que quise hacer, un poco drástico, me realizaron rinoplastia y aumento de mamas”, indicó la exparticipante del Desafío.

En una entrevista brindada a La Red, la exparticipante comentó un poco sobre sus creencias y espiritualidad, así mismo habló sobre las situaciones que tuvo que pasar y que la afectaron emocional y mentalmente.

“Venía de darle fin a una relación, a los tres días me opero y luego de esto mi perito se muere. Me acompañó por 13 años, para mí fue muy doloroso porque era mi única compañía. Recibir la noticia en ese estado, no solo físico, sino sentimental, fue muy duro para mí”, dijo Gema.

Publicidad

También señaló sentirse conforme con su cuerpo y que no quiere caer en seguir operándose para sentirse bien, pues cree que es momento de darle una pausa a ese tema y seguir con su vida y proyectos que tiene en mente.

“Ya me hice los cambios que quería, creo que todo tiene un límite y creo que la vida te avisa”, indicó.

Publicidad

Cabe destacar que Gema ya tenía una marcación abdominal y aumento de glúteos, sin embargo, volvió a pasar por el quirófano para realizarse un aumento de senos y modificar su nariz.