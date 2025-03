Reconocida serie de acción y misterio llegará pronto a Universal+; fans la pedían

A Universal+ llegará la esperada serie de Paddy Macrae ‘Irreverent’, que se desarrolla en territorio australiano cuando Paulo Keegan (Colin Donnell) debe comenzar una nueva vida por su pasada. Y es que, en Chicago, EEUU, buscaba poner un acuerdo de paz entre las familias de crimen más importantes y en un giro tuvo que terminar matando al hijo del criminal más peligroso de toda la ciudad.

En el avión, Paulo conoce al reverendo Mackenzie Boyd, y terminan bebiendo en un hotel en Gold Coast. A la mañana siguiente, el reverendo, su ropa y el dinero han desaparecido. Desesperado por cazarlo, Paulo se dirige a la nueva parroquia del reverendo, pero cuando llega a la ciudad, lo confunden con el nuevo reverendo. Sin dinero y con la mafia de Chicago buscándolo, Paulo no tiene más opción que aceptar la identidad equivocada y jugar el papel del reverendo hasta que pueda encontrar al verdadero Mackenzie Boyd.

“Mis hermanos y yo nos criamos en una casa justo al lado de una iglesia rural. No conocíamos nada diferente, pero fue una forma única de crecer. La casa del ministro (la “casa del pastor”) era esencialmente propiedad pública y un faro para cualquiera que tuviera un problema. Las idas y venidas eran muchas y variadas, y algunas de las historias que llegaban a nuestra puerta principal se quedarán conmigo para siempre. Personas en su mejor momento, personas en su peor momento y todo lo que se encuentra en el medio. Los ricos del pueblo, los luchadores y cualquiera que necesitara una mano o un oído que los escuchara. Nuestros padres estaban tan profundamente involucrados no solo con la comunidad de la iglesia, sino con la ciudad en general, que nuestro lugar era en parte sala de reuniones, en parte sala de conciertos, en parte sala de audiencias, en parte restaurante y en parte consultorio de un terapeuta”, contó el director Macrae sobre esta serie.

En el elenco no solo se encuentra Colin Donnell (The Affair, Chicago Med, Arrow) como Paulo Keegan/"Mack”, sino que el reparto incluye también a P.J Byrne (The Wolf of Wall Street, Big Little Lies) como Mackenzie Boyd, Kylie Bracknell (The Gods of Wheat Street, Redfern Now, Black is the New White) como Piper Baramah, Tegan Stimson (Safe Home, The Tailings) como Daisy Black, Wayne Blair (Redfern Now, Mystery Road, Rams), Peter Pestle y Braillen Clarke (The Heights, Doctor Doctors) como Amy Duncan, entre otros.

“Durante el proceso inicial de escritura, logré llegar un par de veces al extremo norte de Queensland para buscar nuestra ciudad heroica. La impresionante belleza del lugar y la amabilidad de los lugareños fueron inmediatas y conmovedoras. Nos enamoramos de Mission Beach y sus alrededores para nuestra ciudad heroica, y los lugareños nos dieron la bienvenida y nos brindaron toda la ayuda para que la historia cobrara vida en su territorio. Tanto el Consejo de la Costa de Cassowary como el extraordinario pueblo Djiru que ha estado cuidando ese país desde siempre”, puntualizó.