Regresa Camila a Bogotá y esto es todo lo que debe saber del concierto

Este 24 de septiembre de 2025, el Movistar Arena de Bogotá se prepara para recibir a una de las bandas de rock/pop más representativas de Latinoamérica, que será un espacio en donde se reunirán con sus mayores éxitos para un reencuentro especial con sus seguidores en Colombia.

Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado presentarán canciones como ‘Mientes’, ‘Aléjate de Mí’, ‘Todo cambió’, ‘Bésame’, ‘De mí’ y ‘Coleccionista de canciones’, entre otras, para un escenario especial de música y romanticismo en Bogotá.

Se espera que durante la noche interpreten al menos 27 canciones, además de tener un momento conmovedor y de conexión con su seguidores, que llegarán al ‘Corazón de Bogotá’.

Concierto - referencia // Foto: suministrada

Horarios y recomendaciones para el concierto de Camila en Bogotá

Las puertas abrirán a las 6:00 de la tarde y a las 8:15 se estará presentando Shaira como telonera de este evento. Será hasta las 9:30 de la noche cuando hagan presencia Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado en el escenario del Movistar Arena.



Estas son las recomendaciones de este evento