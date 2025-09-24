Regresa Camila a Bogotá y esto es todo lo que debe saber del concierto

Este 24 de septiembre de 2025, el Movistar Arena de Bogotá se prepara para recibir a una de las bandas de rock/pop más representativas de Latinoamérica, que será un espacio en donde se reunirán con sus mayores éxitos para un reencuentro especial con sus seguidores en Colombia.
Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado presentarán canciones como ‘Mientes’, ‘Aléjate de Mí’, ‘Todo cambió’, ‘Bésame’, ‘De mí’ y ‘Coleccionista de canciones’, entre otras, para un escenario especial de música y romanticismo en Bogotá.
Se espera que durante la noche interpreten al menos 27 canciones, además de tener un momento conmovedor y de conexión con su seguidores, que llegarán al ‘Corazón de Bogotá’.
Horarios y recomendaciones para el concierto de Camila en Bogotá
Las puertas abrirán a las 6:00 de la tarde y a las 8:15 se estará presentando Shaira como telonera de este evento. Será hasta las 9:30 de la noche cuando hagan presencia Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado en el escenario del Movistar Arena.
Estas son las recomendaciones de este evento
- Usar transporte público para llegar a la arena.
- Habrá requisas a la entrada, evite problemas.
- No habrá ingreso para menores de edad.
- No se permiten actos de discriminación, racismo o que inciten a la violencia.
- No se permite equipo de fotografía.
- No se permiten máscaras, apuntadores láser, bengalas o pólvora.
- Pancartas, banderas o volantes alusivos a artículos promocionales.
- Armas y/o estupefacientes.
- Camisetas alusivas a equipos de fútbol.
- Maletas de gran tamaño.
- Alimentos y bebidas.