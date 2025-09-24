En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Mineros en Segovia
Vía la Llano
Petro en la ONU
B King y Regio Clown

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Regresa Camila a Bogotá y esto es todo lo que debe saber del concierto

Regresa Camila a Bogotá y esto es todo lo que debe saber del concierto

La banda mexicana pop/rock se roba el ‘Corazón de Bogotá’ en una noche en donde tendrá sus mayores éxitos reunidos en un solo sitio.

Camila.jpg
Camila //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Este 24 de septiembre de 2025, el Movistar Arena de Bogotá se prepara para recibir a una de las bandas de rock/pop más representativas de Latinoamérica, que será un espacio en donde se reunirán con sus mayores éxitos para un reencuentro especial con sus seguidores en Colombia.

Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado presentarán canciones como ‘Mientes’, ‘Aléjate de Mí’, ‘Todo cambió’, ‘Bésame’, ‘De mí’ y ‘Coleccionista de canciones’, entre otras, para un escenario especial de música y romanticismo en Bogotá.

Se espera que durante la noche interpreten al menos 27 canciones, además de tener un momento conmovedor y de conexión con su seguidores, que llegarán al ‘Corazón de Bogotá’.

Concierto - referencia (1).jpg
Concierto - referencia //
Foto: suministrada

Horarios y recomendaciones para el concierto de Camila en Bogotá

Las puertas abrirán a las 6:00 de la tarde y a las 8:15 se estará presentando Shaira como telonera de este evento. Será hasta las 9:30 de la noche cuando hagan presencia Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado en el escenario del Movistar Arena.

Estas son las recomendaciones de este evento

  • Usar transporte público para llegar a la arena.
  • Habrá requisas a la entrada, evite problemas.
  • No habrá ingreso para menores de edad.
  • No se permiten actos de discriminación, racismo o que inciten a la violencia.
  • No se permite equipo de fotografía.
  • No se permiten máscaras, apuntadores láser, bengalas o pólvora.
  • Pancartas, banderas o volantes alusivos a artículos promocionales.
  • Armas y/o estupefacientes.
  • Camisetas alusivas a equipos de fútbol.
  • Maletas de gran tamaño.
  • Alimentos y bebidas.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Concierto

Publicidad

Publicidad

Publicidad