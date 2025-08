Regresa el Juanes romántico y lidera una semana llena de música en Colombia

Hablar de Juanes es, tal vez, mencionar uno de los artistas más grandes que ha existido en Colombia, quien con su música puso un ritmo diferente desde el país ante los ojos de todo el mundo para impulsar ritmos innovadores.

Y en este 2025, presentó una propuesta nueva en él y estrenó su nueva canción ‘Cuando estemos tú y yo’, que nace, además, desde una inspiración personal de la famosa banda británica The Beatles.

"Me inspiró la forma en que los Beatles solían empezar a componer sus canciones con el estribillo y el título de la canción en la primera estrofa (…) Con esa idea, me fui a casa y me reuní con unos amigos conocidos como Majestik, un trío colombiano de producción y composición formado por Ily Wonder+Los Jaycobz. Cuatro horas más tarde, teníamos esta canción y era mágica. Es una alegría tocarla en directo, y estoy muy emocionado por este momento en el que puedo compartirla con el mundo”, dijo.

Nuevamente la ‘W Sound’ da de qué hablar con Dei V a la cabeza

Tras el éxito de ‘La Plena’, llega la 6 W Sound del proyecto de Westcol y Ovy On The Drums, esta vez del lado del puertorriqueño Dei V, quien ha sido llamado a representar el futuro del género con sus colaboraciones con artistas como Feid, Bad Bunny, entre otros.

“W Sound 06-Undercromo es una propuesta fresca y atrevida que fusiona sonidos urbanos con la esencia underground del reguetón más puro. La producción estuvo a cargo de Ovy On The Drums, quien aporta su ya característico estilo global, mientras que Dei V añade el sello distintivo del Caribe con su voz melódica y letras cargadas de energía”, expresaron desde el equipo de la W.

Estos son todos los estrenos musicales de la semana

Pero no fueron los únicos estrenos que sumaron esta semana, sino que más música llegó de diferentes artistas como Fonseca, TIMO, Morat, Andrés Cepeda, entre otros; aquí la lista completa:

‘Enamorarte mil veces’ de Fonseca y Manuel Medrano: una mezcla romántica entre dos grandes artistas colombianos, que nace con una propuesta fresca, contagiosa y emocional que invita a bailar, dedicar y celebrar vínculos que trascienden con el tiempo.

‘Aquí se vino a perrear’ de Maldy: uno de los grandes artistas del género urbano regresa con este álbum que representa todo su legado como cantante. Con 20 temas, propone nuevos ritmos que “cuentan su historia de una forma inolvidable”, dice.

‘El vino de tu boca – remix’ de Alejandro Sanz y Carin León: la leyenda española se une al regional mexicano en este sencillo para darle un aire diferente a su música, con este doble regalo a la comunidad latina, que siempre ha estado de su lado.

‘Desde la raíz’ Pasabordo ft. Elder Dayán y Jhonny Rivera: el famoso dúo regresa en este EP con dos colaboraciones históricas en donde la música se fusiona para darle un nuevo sentido a su carrera, con Lucas Dangond a bordo y una esencia más local.

‘Costeo’ de Yandar y Yostin: dos de las grandes voces, que años atrás lideraban la escena, regresan con un sonido en donde entran en la nueva ola de hacer urbano y una presentación innovadora con un reguetón diferente.

‘Sin Rodeos’ de Paola Jara: este nuevo EP de la reconocida artista de música popular trae una narrativa directa de lo que trata el amor, el dolor y la traición, desde una intensidad emocional de lo difícil que son algunas situaciones.

‘Difícile’ de Venesti y Mike Bahía: una canción ideal para la playa, que nace de dos voces que cantan con una pasión profunda para enaltecer la belleza femenina, desde el respeto y admiración, más allá de lo físico y superficial.

‘369’ de Reboll 333: el caleño llega con este EP para narrar su camino y experiencias en el camino de la industria, apostando por su freestyle sin dejar de lados sus raíces para hacer una música auténtica.

‘Nitiwey’ de Kei Linch y Totoy: “Un tema crudo, y es precisamente lo que quería mostrar al público, allí no tuve que disfrazar ni filtrar ninguna parte de la letra, cuando nos sentamos a componer con Totoy, la sensación fue como estar teniendo una conversación cotidiana entre amigos, esta canción trae a la vez un sonido distinto a lo que he venido haciendo, es un nuevo camino de exploración de sonidos y matices que forman mi esencia y mi sello propio”, dijo la artista.

‘Ese verano (que sí, que no)’ de TIMO y Nil Moliner: la carta de despedida de la banda bogotana, según ellos: “El mejor verano de sus vidas”. La canción relata un ritmo melancólico y estimulante para los amantes de la pasión.

‘La Crudita’ de Kapanga, Los Caligaris y Los Estrambóticos: un antídoto perfecto con el espíritu y sello kapanguero, la energía de Los Estrambóticos y la alegría de Los Caligaris que te puede salvar la vida, luego de una noche apocalíptica.

‘A mala hora’ de Natalia Natalia: un álbum que narra sin filtros el desamor, desde el universo sonoro de la artista con una representación más íntima de sí misma y del significado de querer, por lo menos en su estilo de hacer música.

‘Ritmito Azucarero’ de Duina del Mar: Esta canción es una invitación a transformar la tristeza en alegría, porque en Colombia curamos las penas bailando. Esta canción es medicina popular: se baila para celebrar la vida, pero también es protesta y supervivencia”, dijo.

‘Horas’ de Maríale Rozo: transporta a esos encuentros donde el cuerpo habla más que las palabras y el deseo se vuelve incontrolable. Bajo la producción del reconocido sello Icon Music, LEGOLAX aporta una atmósfera envolvente que realza con elegancia la interpretación de ella.

‘Sello real EP’ de La Real Banda: interpretado por las voces de Andrés Guzmán y David Guzmán, una obra musical que se sumerge en un viaje de emociones profundas a través de seis historias intensamente sentidas.

‘Cabrona’ de La Pardo: su nuevo trabajo discográfico compuesto por 12 canciones y acompañado de un short film de 17 minutos, como un llamado a abrazar la autenticidad y aceptar la propia humanidad.

‘Pocas vidas’ de Katodrums: “A veces nos sentimos perdidos, sin rumbo y sin sentido, donde dudamos hasta de nuestros talentos, conocimientos y habilidades para alcanzar nuestros sueños, y nos confrontamos a nosotros mismos preguntándonos: ¿yo sí sirvo para esto?, ¿esto sí es para mí?”, dijo.

‘Estoy más que vivo’ de Diago Santiago: “Una confesión hecha música. Quise jugar, experimentar, mezclar, pero sin perder el alma regional que me define. Le canté a lo que dolía, a lo que marcó y a lo que sigue vivo en mí”, dijo.

‘Muéveme To’ de Roman The Future: el respaldo no solo ha venido del público, sino también de figuras clave como Alofoke, quien elogió la autenticidad del tema y la potencia del artista colombiano. En Colombia, su éxito también ha sido reconocido como un paso crucial hacia su internacionalización.