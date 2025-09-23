Regresa Natalia Lafourcade a Bogotá con su 'Cancionera Tour' en 2026

La cantante mexicana Natalia Lafourcade volverá al Movistar Arena de Bogotá el próximo 15 de mayo "en un formato íntimo y conmovedor" con su gira 'Cancionera Tour' que la llevará por otras cuatro capitales latinoamericanas, informó este lunes la promotora Páramo.

La última vez que la cantante visitó Colombia fue en 2023, durante su gira 'De todas las Flores', con la que interpretó algunos de sus grandes éxitos como 'Hasta la raíz', 'Mi lugar' o 'Mi manera de querer'.

Lafourcade obtuvo el pasado viernes ocho nominaciones a los Latin Grammys gracias a su último álbum 'Cancionera', candidato a convertirse en Mejor Álbum del Año.

Natalia Lafourcade Foto: AFP

En esa categoría, la mexicana, que es la artista femenina con más Latin Grammys ganados en la historia, compite contra Carín León, Vicente García, Liniker, Joaquina y Elena Rose.



El disco también está nominado en las categorías de mejor álbum cantautor, mejor ingeniería de grabación para álbum y mejor grabación del año, mientras que sus temas 'Como quisiera quererte' y 'El Palomo y la Negra', compuestos junto a David Aguilar, están nominados en la categoría mejor canción raíz.

'Cancionera' incluye 14 canciones, combina composiciones originales y un par de reinterpretaciones de la música tradicional mexicana, también refleja los sonidos que han forjado su trayectoria.

Con la gira de ese álbum, la cantautora de 41 años también se presentará en Lima el próximo 19 de mayo, en Santiago de Chile el 22, en Montevideo el 26 y en Buenos Aires el 29 de ese mes.