Regresan Imagine Dragons a Bogotá este 2025 y esto debe saber de su concierto

Por sorpresa y en cuestión de horas miles de personas recibieron la noticia de que, este 2025, regresarán los Imagine Dragons a Bogotá, que se presentarán en Vive Claro, el nuevo centro eventos en la ciudad el próximo 17 de octubre tras su última visita en 2023, en aquella ocasión en el Coliseo MedPlus.

Primero, en horas de la noche de este 25 de junio se confirmó que la banda tenía planeada una gira en Latinoamérica, pero temprano este 26 confirmaron la noticia con fecha y hasta precios de boletería que arrancarán este viernes desde las 10:00 de la mañana.

“Este 17 de octubre desde Vive Claro, la noche se hará monumental cuando Imagine Dragons pisen Bogotá y nos lleven a través de sus coros, sus himnos, sus letras épicas que van más allá de la imaginación. ¿Quién dice presente desde ya?”, expresaron desde Páramo Presenta, promotora encargada de este evento.

Imagine Dragons Foto: AFP

Estos son los precios de Imagine Dragons en Bogotá este 2025



General (+18 años): $240.000.

$240.000. 118, 120, 122, 124 (+18): $324.000.

$324.000. 117, 119, 121, 123 (menores +7): $324.000.

$324.000. 125 - 132 (+18): $360.000.

$360.000. 110, 112, 114, 116 (+18): $420.000.

$420.000. 109, 111, 113, 115 (menores +7): $420.000.

$420.000. Platea D (+18): $480.000.

$480.000. 102, 104, 106, 108 (+18): $600.000.

$600.000. 101, 103, 105, 107 (menores +7): $600.000.

$600.000. Platea C (+18): $721.000.

$721.000. Platea B (+18): $781.000.

$781.000. Platea A (+18): $841.000.

$841.000. PIT (+18): $1.081.000.

Localidades de Imagine Dragons en Bogotá

Esto debe saber de Imagen Dragons

, la icónica banda estadounidense

Fundada en 2008 en Las Vegas, Nevada (EE.UU.), la banda ha sido integrada por Dan Reynolds (vocalista, baterista), Wayne Sermon (guitarrista) y Ben McKee (bajista), que trepó a la fama mundial en 2012 con el álbum ‘Night Visions’ y su canción ‘It’s Time’, la cual hizo parte de algunos videojuegos.

‘Believer’, ‘’Demons’, ‘Bad Liar’, Bones’, ‘Thunder’, ‘Radiocative’, ‘Natural’, ‘Whatever It Takes’ u ‘ y ‘On Top Of The World’ son algunas de sus canciones más famosas, que prenden una fiesta en la arena.