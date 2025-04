Revelan audio de la respuesta de Clara Chía sobre supuesta separación con Piqué

Gerard Piqué volvió a acaparar la atención mediática tras surgir fuertes rumores sobre una supuesta separación de su actual pareja, Clara Chía , con quien mantiene una relación desde agosto de 2022. La noticia fue inicialmente difundida por el programa español Vamos a ver, donde aseguraron que fuentes cercanas al empresario confirmaron la ruptura.

El exfutbolista, ahora centrado en sus proyectos deportivos y en el cuidado de sus hijos —cumpliendo con los acuerdos paternales con Shakira—, ha sido visto frecuentemente viajando entre Miami y Barcelona, lo que habría generado tensiones en su relación con Chía, según señalaron periodistas de la crónica social.

Clara Chía y Gerard Piqué

Sin embargo, Clara Chía rompió el silencio. En una breve conversación telefónica con el programa Tardear de Telecinco, la joven desmintió de manera tajante la separación. "No, no, no", respondió al ser consultada directamente sobre el presunto fin de su noviazgo con Piqué.

A pesar de esta declaración, las especulaciones persisten. La periodista Leticia Requejo, también de Tardear, afirmó que las constantes idas y vueltas de Piqué entre Miami y Barcelona "no le gustaban nada a Clara", insinuando que esa situación habría generado conflictos en la pareja.

Por su parte, Gerard Piqué habría reconocido en conversaciones privadas que la relación no atraviesa su mejor momento. Según Requejo, el empresario comentó a su círculo cercano: "Clara y yo no hemos pasado nuestro mejor momento", aunque no confirmó una ruptura definitiva.

Mientras tanto, la pareja sigue bajo el escrutinio público, en medio de rumores y versiones cruzadas sobre su situación sentimental. De la que aun no se sabe nada a ciencia cierta.