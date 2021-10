Ricky Martin se confesó: reveló qué le pasó en su rostro y si se realizó una cirugía

Recientemente los usuarios de las redes sociales quedaron completamente impactados con el aspecto físico del cantante Ricky Martin , pues su rostro se veía transformado, según sus seguidores, por los procedimientos estéticos que se ha realizado.

En medio de una entrevista, la cara del cantante se veía muy diferente a como la recordaban sus seguidores, se le veían los pómulos más grandes y parte de la cara hinchada.

Por el aspecto físico de Ricky Martin , los memes no se hicieron esperar en las redes sociales y el cantante se pronunció ante los rumores sobre sus supuestas cirugías plásticas.

Primero, la agencia que representa al cantante anunció en un comunicado que Ricky había presentado una alergia antes de la entrevista, pero afirmó que no se realizó “ninguna cirugía estética en su rostro”.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, el cantante decidió aclarar la situación: "estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados, preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y no me hecho nada en la cara, te lo juro, no. Mira tengo líneas", dijo.

A continuación mire el video de Ricky Martin

