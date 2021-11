Rigoberto Urán se disculpó tras video con su hija en bicicleta: "Hace rato no me regañaban tanto"

Rigoberto Urán pidió disculpas por el video que publicó en sus redes sociales en horas de la mañana de este miércoles mientras montaba bicicleta con su hija Carlota, quien estaba “amarrada” al pecho de él y con gafas.

La publicación del video estaba acompañada con la frase: "Primera rodada de Carlota". Sin embargo, las imágenes fueron criticadas por varios seguidores del ciclista del Education Firts, porque aparentemente Rigoberto iba rápido.

El día de hoy el ciclista colombiano Rigoberto Uran salió a montar bicicleta con su hija Carlota⁣.



Opine!.. pic.twitter.com/hvsR9qfV8m — ☛ Momentos Virales ☛ (@momentoviral) November 17, 2021

Rigoberto Urán publicó un nuevo video con su hija en el que señaló que no lo volvería a hacer y pidió a las personas que tampoco realicen ese tipo de acciones. Además, escribió que "hace rato no lo regañaban tanto".

“Doy disculpas, no lo voy a volver a hacer. De ahora en adelante me la voy a llevar con todas las protecciones del caso. No hagan esto en sus casas”, comentó el deportista mientras estaba con Carlota en un jacuzzi.

“De ahora en adelante voy a ser un padre responsable”, concluyó Rigoberto Urán.

Mijitos la cague, no lo vuelvo a hacer. Perdón 😥 hace rato no me regañaban tanto🙏 pic.twitter.com/0b6xdWOamX — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) November 17, 2021

